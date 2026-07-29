"바르셀로나, 알힐랄 대화까지 거절" 해리 케인, 토트넘 복귀 생각도 없다...오직 재계약, "바이에른 뮌헨이 완벽한 선택지"

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]해리 케인은 바이에른 뮌헨 재계약에 무게를 둔 것으로 보인다.

Advertisement

독일의 스포르트빌트는 29일(한국시각) '케인은 바이에른에서 도전을 계속 이어가고자 한다'고 보도했다.

스포르트빌트는 '현재 케인의 계약은 2027년까지다. 재계약 협상은 8월 초부터 진행될 계획이다. 케인은 바이에른 뮌헨의 아시아 투어를 마치고 돌아온 뒤 훈련에 합류할 것으로 알려졌다'고 전했다.

로이터연합뉴스

케인은 지난 2023년 토트넘을 떠나 바이에른 뮌헨 유니폼을 입었다. 유스 시절부터 몸 담았던 구단인 토트넘, 구단 역사를 뛰어넘어 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 역사에도 이름을 남기던 케인이 이별을 결정한 이유는 단연 우승 트로피 때문이었다. 토트넘에서 길어지는 무관의 시간을 끊어내고자, 유럽 최고 명문 중 하나인 바이에른 유니폼을 입었다. '손케 듀오'로 활약한 손흥민마저 남겨두고 이적 선택에 주저함이 없었다.

Advertisement

바이에른으로의 이적은 최고의 선택이었다. 첫 시즌 45경기 44골12도움이라는 엄청난 기록에도 불구하고 무관으로 시즌을 마치자, 케인의 저주가 바이에른으로 옮겨간 것이 아니냐는 우려도 있었다. 기우였다. 케인은 바이에른 두 번째 시즌 공식전 46경기 38골11도움으로 팀의 리그 우승을 이끌었다. 생애 첫 트로피를 들어올리며 환하게 웃었다

로이터연합뉴스

Advertisement

올 시즌은 우승 트로피의 한을 넘어, 개인 수상으로 노릴 수 있는 최고의 자리까지 바라보고 있다. 케인은 올 시즌 리그 31경기에서 36골, 유럽챔피언스리그 13경기에서 14골, 각종 컵대회에서 6경기 11골로 총 공식전 55경기 61골로 엄청난 활약을 선보였다. 개인 통산 한 시즌 역대 최다 득점 기록을 경신한 상황, 득점을 쌓을 때마다 자신의 역사를 새롭게 썼다. 2026년 북중미월드컵에서도 잉글랜드를 3위까지 올려두며 성과를 거뒀다.

바이에른의 재계약 의사에도 케인은 여러 구단의 관심을 받았다. 다만 케인 또한 바이에른이 최적의 선택지라고 인식하는 모습이다. 스포르트빌트는 '케인은 바르셀로나와 알 힐랄과의 대화를 거절했다. 토트넘 복귀 역시 고려 대상이 아니다'고 밝혔다.

Advertisement

바이에른과 케인의 동행이 이어질 기류가 흐르고 있다. 바이에른에서 더 많은 트로피를 들어올리는 케인이 이뤄질 수 있을지도 귀추가 주목된다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com