'메시+아르헨티나 밀어주기' 사실이었나, 월드컵 최악 논란 재등장...IFAB "스위스 퇴장 나오면 안됐다"

신화통신

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[스포츠조선 김대식 기자]아르헨티나와 스위스전에서 제기된 오심 논란이 다시 불타오르고 있다.

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미국 매체 CNN는 29일(이하 한국시각) '축구 규칙 제정 기구(IFAB)가 심판 지침에 대한 해명을 내놓으며, 2026년 북중미월드컵 8강전 아르헨티나와의 경기에서 스위스 공격수 브릴 엠볼로가 퇴장당해서는 안 되었다는 점을 확인했다'고 보도했다.

스위스는 지난 12일 미국의 캔자스시티 스타디움에서 열린 아르헨티나와의 2026년 북중미월드컵 8강전에서 연장 접전 끝에 1대3으로 패했다.

논란의 장면은 후반 25분에 나왔다. 엠볼로가 공을 잡고 있을 때 레안드로 파레데스가 발을 뻗으면서 달려들었다. 이때 주심은 파레데스가 심한 반칙을 범했다고 생각해 파레데스에게 경고를 내밀었다.

AP연합뉴스

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하지만 VAR실에서 주심에게 온필드 리뷰를 권유했고, 온필드 리뷰 결과 판정이 뒤집혔다. 주심은 엠볼로에게 헐리우드 액션을 했다며 경고를 내밀었다. 이미 경고가 있었던 엠볼로는 경고 누적 퇴장을 당했다. 스위스가 0-1에서 1-1로 따라잡은 뒤에 경기를 지배하고 있었기에 치명적인 퇴장이었다.

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당시 레모 프로일러는 "그저 재앙일 뿐이다. 심판이 여기서 뭘 하고 있는지 모르겠다. 전반전에도 경고를 줄 만한 반칙들이 많았는데도 왜 이런 상황에서 그런 판정을 내렸는지 이해할 수 없고, 왜 호출을 했는지도 모르겠다. 어떻게 VAR이 이런 상황으로 경기를 바꿀 수 있나"라며 분노를 참지 못했다.

그라니트 자카 또한 "우리는 리스크를 감수했고, 경기장 위에서 골을 넣었으며, 기분도 매우 좋았다. 에너지가 더 넘쳤고 믿음도 더 커졌는데, 레드카드가 모든 것을 바꾸어 놓았다. 그 레드카드가 우리가 처음부터 준비했던, 매우 긍정적이었던 경기 계획을 바꾸어 놓았다"고 아쉬움을 토로했다.

로이터연합뉴스

결과적으로 이는 오심이었다. CNN은 'IFAB는 월요일 해명 자료를 통해 '선수 착오'에 관한 VAR 규정이 이번 월드컵에서는 해당 상황에 적용될 수 없었으며, 향후 대회에서는 적용될 가능성이 있다고 발표했다. IFAB는 성명을 통해 '해당 검토가 완료될 때까지는 이를 적용하여 사용할 수 없다'고 밝혔다'고 전했다.

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CNN은 '엠볼로의 상황은 현재 '선수 착오' 규정이 적용되어야 하는 방식이 아니다. 이 규정은 원래 반칙을 범하지 않은 다른 선수에게 카드가 주어졌을 때 주심의 오류를 바로잡기 위해 존재하는 제도'라고 설명했다.

김대식 기자