손흥민 깜짝 선언 "다른 한국 선수, MLS로 데려오기 위해 노력 중"

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]손흥민은 미국 무대에서 다른 한국 선수들이 뛰는 모습을 더 보고 싶어한다.

Advertisement

손흥민은 오는 30일(한국시간) 미국 노스캐롤라이나주 샬럿의 뱅크 오브 아메리카 스타디움에서 열리는 미국 메이저리그사커(MLS) 올스타전에 참가한다. MLS 올스타팀은 3년 연속으로 멕시코 리가MX 올스타와 대결을 펼친다. 손흥민은 팬투표 결과 MLS 올스타팀 선수로 선정됐으며 LAFC 소속 선수로는 유일하게 올스타전에 선발됐다.

AFP연합뉴스

경기를 앞두고 미국 현지 기자 케일럽 퐁그라츠는 손흥민과 진행한 인터뷰 영상을 올렸다. 손흥민은 MLS에서의 경험에 대해 질문을 받자 "내가 (LAFC로) 합류하기 전에, 난 MLS에 대해서, 얼마나 큰 리그이고, 사람들이 이 리그를 얼마나 진지하게 받아들이는지에 대해서 알지 못했다"고 고백했다. 이어 "그러나 내가 여기에 도착한 후로, 난 그들이 이 리그에 대해서 얼마나 신경쓰고, 얼마나 열정이 있는지도 알게 됐다"고 덧붙였다.

손흥민은 MLS에서 뛰고 있는 한국 선수들이 있다고 언급하며 "내 생각에 그들의 경험은 정말로 좋을 것"이라고 말했다. 현재 MLS에는 손흥민을 포함해 세인트 루이스 SC에서 정상빈, 시애틀 사운더스에서 김기희가 활약 중이다.

손흥민은 앞으로 다른 한국 선수들이 MLS에 오도록 힘쓰겠다고 말했다. 그는 나는 현재 다른 한국 선수들을 MLS에 대해서 좋은 것들을 말해주면서 이 리그로 데려오기 위해 노력 중"이라며 "어린 선수들도 이 리그에 합류하길 바란다. 이 리그와 여기서의 경험은 정말로 놀랍다"고 말했다.

AFP연합뉴스

MLS는 과거부터 한국 선수들에게 너무 친숙하지 않은 리그는 아니었다. 과거에 홍명보, 이영표가 대선배로서 경험한 적이 있다. 이후에는 국가대표 자원인 황인범, 김문환도 뛴 적이 있다. 최근에는 김준홍과 정호연이 각각 DC 유나이티드와 미네소타 유나이티드에 합류했지만 완벽하게 적응하지는 못하고 다시 한국 무대로 돌아갔다.

Advertisement

MLS가 리오넬 메시가 상륙한 이후로 매우 빠르게 성장하면서 점점 주목받는 리그가 되고 있는 건 분명한 사실이다. MLS에서 잠재력을 인정받고 일찍이 유럽 무대로 향하는 유망주들도 적지 않다. 유럽이나 다른 대륙에서 활약했던 슈퍼스타들이 손흥민처럼 마지막 시간을 보내는 종착지로도 활용되고 있다. '에이전트' 손흥민의 바람이 앞으로 이뤄질지는 지켜볼 일이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com