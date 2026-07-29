안주는 없다…'1차 목표 달성' 울산 에이스 이동경, 제로톱도 소화 "팀이 가장 높은 위치에 갈 수 있게 하겠다"

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]'에이스' 이동경(29·울산 HD)의 사전에 '안주'는 없다. 2026년 첫 번째 미션을 마친 뒤 곧바로 두 번째 목표를 향해 전력 질주하고 있다.

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이동경은 26일 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과의 K리그1 경기를 마친 뒤 "올해 1차 목표였던 월드컵에 다녀왔다. 이제는 정말 팀에서 최선을 다해 팀이 가장 높은 위치에 갈 수 있게 하는 것이 나의 목표다. 그 부분에 있어서는 힘든 부분이 없지 않아 있지만, 계속 신경 쓰려고 한다"고 밝혔다. 그는 올해가 열리기 전 이미 목표로 북중미월드컵 출전을 꼽았다. 바람은 현실이 됐다. 지난달 생애 첫 월드컵을 경험했다. 비록 본선 무대에선 단 한 경기도 출전하지 못했지만, 월드컵은 그 자체만으로도 큰 배움이었다.

두 번째 미션은 울산의 부활이다. 2022년부터 2024년까지 K리그1 3연패를 달성한 울산은 지난해 9위로 추락했다. 올 시즌엔 4위(승점 31)를 달리고 있지만, 울산이기에 다소 아쉬움이 남는 위치다. 이동경은 울산의 '높은 위치'를 언급했다. '말'뿐인 각오가 아니다. 팀을 위해 '낯선' 포지션도 받아들었다.

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그는 서울전에 최전방 공격수로 선발 출격했다. '적장' 김기동 서울 감독도 깜짝 놀란 울산의 '승부수'였다. 카드는 적중했다. 이날 에릭, 이진현과 사실상 '제로톱'을 형성한 이동경은 최전방부터 상대를 강하게 압박하며 공격을 이끌었다. 그는 전반 5분 날카로운 패스로 에릭의 선제골을 도왔고, 8분 뒤 에릭의 패스를 득점으로 연결했다. 1골-1도움을 기록하는 맹활약 속 팀의 3대1 승리를 견인했다. 그는 "내가 포워드로 나설 것으로 생각하지 못했을 것이다. 팀에 에릭, 야고, 말컹 등 정말 좋은 포워드가 많다"며 "(제로톱은) 마지막이지 않을까 생각은 하지만, 또 이런 경기가 있다면 나는 최선을 다할 생각"이라고 각오를 다졌다.

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울산은 반전의 계기를 마련했다. 이날 경기 전까지 5경기 무승(2무3패)을 기록하며 주춤했던 울산은 1위 서울을 잡아내며 분위기 전환에 성공했다. 이동경은 "서울전 승리는 우리 팀에 엄청 크게 작용할 것으로 생각한다. 힘든 일정이지만 이번 승리로 계속 치고 올라가고 싶다"며 "개인적으로는 위에서 지키는 것보다 따라가는 것이 괜찮다고 생각한다. 열심히 따라가도록 하겠다"고 다짐했다.

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울산은 8월 2일 홈에서 FC안양과 격돌한다. 5월 이후 약 3개월 만에 2연승에 도전한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com