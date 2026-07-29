'날강두' 호날두 소유 구단, 韓 최고 유망주 품나?...'제2의 이강인' 김민수 알메리아 이적설 "최고 초신성, 관심 사로잡아"

사진=안도라

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]한국 유망주 김민수의 주가가 이적시장에서 폭등하고 있다.

Advertisement

스페인 매체 카네다 세르는 28일(한국시각) '알메리아 스포츠 디렉터진은 이번 여름 이적시장에서 여러 시나리오를 구상하고 있으며, 그중 하나는 지로나와 직접적으로 연결되어 있다. 러시아 구단들이 강력하게 노리고 있는 공격수 치펭가가 최종적으로 팀을 떠나게 될 경우, 알메리아는 그의 빈자리를 채울 적임자로 김민수를 콕 점찍어뒀다'고 보도했다.

매체는 '한국인 공격수 김민수는 안도라 소속으로 세군다 디비시온(2부 리그)에서 지난 시즌 최고의 활약을 펼친 신성 중 한 명이며, 상대를 흔드는 능력과 스피드, 그리고 끝을 알 수 없는 성장세를 바탕으로 여러 구단의 관심을 사로잡았다'며 이적시장에서 김민수를 향한 관심이 계속되고 있다고 밝혔다.

사진=지로나

김민수는 2025~2026시즌을 기점으로 한국 최고 유망주 중 한 명으로 거듭났다. 김민수는 이강인처럼 어릴 적부터 스페인으로 넘어가 축구선수로서의 꿈을 키웠다. 2022년 지로나에 입단한 김민수는 구단의 많은 기대를 받으면서 성장했다. 2024~2025시즌부터 존재감을 한국에 알렸다. 당시 지로나는 1군 선수들이 대거 부상으로 이탈하자 김민수를 콜업했다. 덕분에 김민수는 스페인 라리가와 유럽챔피언스리그(UCL) 무대에 출전했다. 한국인 역대 8호 라리가 선수가 됐고, UCL에 데뷔한 한국인 최연소 2위 기록도 세웠다.

지난 시즌에는 성장을 위해 임대를 떠났다. 안도라의 구단주이자 스페인 레전드인 헤라르드 피케가 김민수를 직접 원했다. 안도라로 향한 김민수는 제대로 된 1군 첫 시즌에서 뛰어난 활약을 보였다. 40경기를 소화하면서 6골 4도움을 터트렸다.

Advertisement

김민수는 원 소속팀 지로나로 복귀해 곧바로 라리가에 진입하는 걸 원했겠지만 안타깝게도 지로나가 2부로 강등되고 말았다. 김민수 입장에서는 미래가 고민될 수밖에 없는 시점. 잉글랜드 챔피언십(2부 리그)으로 강등된 웨스트햄 유나이티드와도 연결됐던 김민수다.

사진=지로나

알메리아 역시 2부 소속이지만 김민수를 곧바로 주전급 자원으로 낙점할 것으로 보인다. 카네다 세르는 '20세의 이 아시아계 공격수는 알메리아 회장의 새로운 구단이 찾고 있는 요소들을 고루 갖추고 있다. 젊음, 성장 가능성, 스페인 축구 무대에서의 경험, 그리고 뛰어난 활약이 누적됨에 따라 지속적으로 상승하고 있는 시장 가치까지 겸비했다. 지로나에서도 그가 프로 최고 수준에서 더 발전할 가능성이 크다고 보고 있지만, 알메리아 구단 사무실 역시 그를 예의주시하고 있다. 프로 축구 무대에 성공적으로 안착했음을 입증한 지난 시즌 이후 그의 이름은 결코 그냥 지나칠 수 없는 카드가 되었다'며 매우 높이 평가했다.

Advertisement

알메리아는 현재 크리스티아누 호날두가 공동 구단주로 있는 구단이다. 호날두는 올해 2월 개인 투자법인 CR7 스포츠 인베스트먼트를 통해 알메리아 지분 25%를 인수한 바 있다.

카네다 세르 역시 '김민수의 최근 행보는 끊임없는 상승 곡선 그 자체다. 단순한 기록을 넘어, 그는 안도라의 공격진에서 압도적인 영향력을 남겼다. 대담함과 경기 구성 능력, 그리고 스페인 축구에 완전히 적응했음을 확실하게 보여주었다'며 극찬했다.

Advertisement

최근 김민수는 "지금은 팀에 남는 것을 생각하고 있지만, 더 좋은 제안이 온다면 기꺼이 검토할 용의가 있다"고 밝힌 바 있다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com