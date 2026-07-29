홍명보 감독, 국회 청문회 전날 이례적 반박 성명, 왜?

7일(한국시각) 멕시코 과달라하라의 대표팀 베이스캠프 훈련장인 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 홍명보 감독이 기자회견을 하고 있다. 과달라하라(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.07/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 홍명보 감독과 코칭스태프들이 애국가를 부르고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 홍명보 감독과 코칭스탭이 아쉬운 모습으로 그라운드로 나서고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김성원 기자]2026년 북중미월드컵 조별리그 탈락에 책임을 지고 사퇴한 홍명보 전 대한민국 국가대표팀 감독은 단 한 번도 변명하지 않았다. 누구의 '탓'도 아닌 "모든 책임은 감독에게 있다"는 말만 되풀이했다.

Advertisement

그러나 '침묵은 금'이 아니었다. '가짜 뉴스', '악의적인 의혹'이 판을 친다. 사실 한국 축구는 정치가 개입되면서 망가졌다. 위르겐 클린스만 감독의 선임은 '보이지 않는 손'의 입김에서 시작됐다. 결국 '톱다운 방식'의 사령탑 선임으로 회귀하면서 오늘의 '화'를 자초했다. 홍 감독의 선임 과정은 달랐지만 '팩트'는 이미 사라진 지 오래다. 정치는 여전히 한국 축구를 제멋대로 재단하고 있다.

국회 문화체육관광위원회의 대한축구협회 청문회가 30일 열린다. 청문회 출석을 이미 예고한 홍 감독이 일방적인 매도에 조목조목 반박하고 나섰다. 그는 법인카드 '사적 유용' 의혹을 주장한 언론 보도에 대해 29일 이례적으로 반박문을 발표했다. 홍 감독은 "'집 근처에서 법카 1408만원 긁었다' 기사와 관련해 사실과 다른 점이 있어 바로 잡고자 한다. 법인카드는 대한축구협회 규정에 따라 정해진 용도 및 한도 내에서만 사용했다. 모든 사용 내역은 협회에 증빙, 정산됐다. 재임 기간 동안 법인카드 사용과 관련해 단 한 차례도 부적절한 사용이라는 지적이나 시정 요구를 받은 사실이 없다"고 반발했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 홍명보 감독이 경기를 지켜보고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

'공휴일 법인카드 사용', '경기도 성남시 분당구에서 법인카드 1408만원 결제', '한우전문점과 중식당·국밥집 법인카드 사용' 등 제기된 의혹에 대해서도 상세하게 설명했다. 사실 축구는 팬들이 쉬는 주말이 '업무일'이다. K리그 일정이 통상 토, 일요일 잡혀 있다. 국가대표 선수 선발 명단 발표도 월요일에 이뤄져 '주말 회의'는 필수다.

Advertisement

또 홍 감독을 보좌한 외국인 코치들이 홍 감독 자택과 지근 거리인 분당에 거주했다. A대표팀도 지난해 두 차례에 걸쳐 분당에 위치한 호텔에서 소집됐다. 홍 감독은 "자택과 가깝다는 이유만으로 업무상 사용까지 사적으로 해석하고, 대표팀의 업무 환경과 코칭스태프 거주 환경을 고려하지 않은 이번 보도는 매우 유감스럽다. 자세한 내용은 청문회에 참석해 더 상세히 소명하도록 하겠다"고 강조했다.

Advertisement

A대표팀은 코치진과 지원스태프 등 두 자릿수의 인원으로 구성된다. 2년간 법인카드를 약 1400만원 사용한 것에 대해선 많은 금액이 아니라는 것이 중론이다. 축구계 한 관계자는 "경기에 실패했지 마치 비도덕적인 사람으로 만드는 악의적인 보도는 좌시해선 안된다. 각 지출별로 많지 않은 금액을 연간으로 하여 마치 개인적으로 공금을 유용한 것처럼 부풀렸다. 이렇게 마녀사냥식으로 본질을 왜곡하면 어떻게 축구계가 바뀌고 변화할까"라고 분통을 터트렸다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com