'韓 축구 미래' 김민수, 이런 제안은 아쉬울 지경...지로나와 같은 '2부 구단' 영입설 등장, 선수는 "더 좋은 제안 오면 고려"

사진=김민수 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]김민수가 라리가 2부 리그 구단의 영입 대상으로 떠올랐다.

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스페인의 카데나세르는 29일(한국시각) '알메리아가 공격진의 공백을 메울 최우선 목표로 김민수를 물색하고 있다'고 보도했다.

카데나세르는 '김민수는 안도라 소속으로 2부 리그에서 뛰어난 활약을 펼치며 주목받는 선수로 떠올랐고, 그의 수비진을 흔드는 능력, 빠른 스피드, 그리고 무한한 잠재력 덕분에 여러 클럽의 관심을 받고 있다. 알메리아가 원하는 여러 자질을 갖추고 있다. 구단 관계자들은 그가 앞으로도 오랫동안 엘리트 선수로 활약할 수 있을 것이라고 믿고 있다. 또한, 알메리아에서 그의 이름은 주목받고 있는데, 이는 그가 프로 축구계에서 입지를 굳힌 이번 시즌의 활약 덕분이다'고 전했다.

사진=김민수 SNS 캡처

경기도 광주 선동초, 광주초를 거쳐 어린 시절 스페인에 넘어가 해외 생활을 시작한 2006년생 유망주 김민수는 2020년 CE 메르칸틸, CF 담을 거쳐 지난 2022년 지로나 U-19(19세 이하) 팀에 합류했다. 당시 좋은 활약을 펼친 김민수는 곧바로 콜업, 지로나 B팀에 합류했다. 지로나 B팀에서 뛰어난 유망주들과 함께 뛰면서도 재능은 돋보였다. 지로나 아카데미의 손꼽는 재능 중 하나로 평가받았다.

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지난 시즌 지로나 1군에서 경험치를 쌓은 김민수는 이미 라리가 데뷔까지 마쳤다. 3경기 교체로 출전하며 1부 선수들과 그라운드를 누볐다. 올 시즌은 2부리그 안도라로 임대 이적했다. 본격적인 1군 경험을 쌓기 위한 선택이었다. 김민수는 어린 나이에도 불구하고, 리그 40경기, 선발 27경기를 소화하며 6골4도움으로 활약했다.

사진=김민수 SNS 캡처

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올여름에는 2부 리그로 강등된 지로나에 복귀해 프리시즌에 돌입하며 열을 올리고 있다. 지로나로서는 큰 기대를 받는 유망주, 승격 과정에서 잃고 싶지 않은 자원이다. 다만 이미 여러 관심이 등장했다. 영국의 더 웨스트햄웨이는 '지로나에서 안도라로 성공적인 임대 생활을 보낸 한국의 젊은 선수가 웨스트햄에 추가될 가능성이 있는 선수다. 그는 많은 구단의 관심을 받고 있다'고 밝혔다.

외부 평가도 높다. 스페인의 스포르트는 김민수의 프리시즌 활약을 지켜보고 '김민수는 지로나의 거대한 희망이다. 올 시즌 활약이 기대되는 선수다. 아직 다듬어지지 않은 원석이다. 지로나 아카데미가 키워낸 최고의 유망주 중 한 명이다'고 평가했다. 이런 상황에서 같은 2부 리그 구단인 알메리아의 관심이 김민수에게 매력적일 수 있을지는 미지수다.

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한편 김민수는 매력적인 제안에만 움직일 수 있다는 의지를 확고히 밝혔다. 그는 프리시즌 친선 경기 이후 인터뷰에서 "잔류를 고려하고 있다. 물론 더 좋은 제안이 온다면 어떤 가능성이든 받아들일 준비가 됐다"고 했다. 올여름 김민수의 선택에 눈길이 쏠린다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com