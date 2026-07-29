韓 축구 초대박 소식! '월드컵 철벽' 이한범, 마침내 개인 합의까지 완료...'맨유보다 UEFA 랭킹 높은 구단' 클럽 브뤼헤 이적 근접

대한민국 월드컵 대표팀이 23일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 비공개 훈련을 가졌다. 이한범이 훈련 전 열린 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.23/

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[스포츠조선 이현석 기자]이한범의 클럽 브뤼헤 이적이 점차 가까워지고 있다.

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벨기에의 HLN은 29일(한국시각) '클럽 브뤼헤가 이한범 영입에 근접했다'고 보도했다.

HLN은 '모든 것이 계획대로 진행된다면 이한범은 브뤼헤의 센터백으로 활약할 것이다. 구단은 가능한 한 빨리 계약을 마무리 짓기를 희망한다. 이한범은 이미 브뤼헤와 개인 합의를 완료했고, 계약도 거의 마무리 단계다. 이한범은 수비의 중심을 맡을 예정이다'고 전했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국 대표팀이 0-1로 패하자 이한범이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

올여름 여러 유럽 구단의 관심을 받는다 알려진 이한범은 최근 벨기에 리그 진출 가능성이 거론됐다. 벨기에 유력기자인 샤샤 타볼리에리는 29일 개인 SNS를 통해 '클럽 브뤼헤가 이한범 영입을 위해 적극적으로 추진 중이다'며 '이한범은 이미 미트윌란과 협상에서 진전을 이루기 위해 노력 중인 클럽 브뤼헤의 진지한 옵션이다. 선수는 이번 이적에 문을 열었다'고 밝혔다.

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벨기에의 부트발크랑크도 '이한범은 브뤼헤의 최우선 영입 대상이다'며 '브뤼헤는 이한범 영입으로 스쿼드를 강화하길 원하고 있다. 선수 본인도 브뤼헤로의 이적에 긍정적이라고 알려졌다. 협상은 활발히 진행 중이며, 브뤼헤는 향후 며칠 내에 협상을 가속화할 계획'이라고 설명했다.

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브뤼헤는 벨기에 리그를 대표하는 명문이다. 이한범이현재 활약 중인 미트윌란과의 유럽 내 위상 격차도 현격하다. 유럽축구연맹(UEFA) 기준 이한범이 활약 중인 덴마크 수페르리가는 12위, 벨기에 주필러 프로 리그는 7위다. 브뤼헤는 그중 안더레흐트에 이어 가장 많은 리그 우승을 차지한 구단으로, UEFA 클럽 랭킹에서도 무려 19위를 차지하고 있다. 이는 맨체스터 유나이티드(잉글랜드), 나폴리(이탈리아) 등보다도 높은 순위다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 이한범이 퀴뇨네스를 막아서고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

그간의 활약을 바탕으로 잡게 된 도약의 기회다. 이한범은 FC서울 시절 유망주로서 재능을 뽐냈고, 곧바로 유럽 무대로 향했다. 미트윌란 이적으로 기대를 모았으나, 적응의 시간이 길었다. 1년 가량 교체 자원으로 적은 출전 시간만을 소화했던 이한범은 2025~2026시즌부터 본격적인 미트윌란의 주전 수비수로서 리그와 유로파리그를 가리지 않고 활약했다. 최근 2026년 북중미월드컵도 한국 대표팀의 일원으로서 모든 경기에 출전하며 주가를 더 끌어올렸다.

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브뤼헤 이적은 빅리그 이적설까지 들렸던 이한범에게 조금은 아쉬울 수도 있으나, 구단의 최근 이적시장 성과를 고려하면 오히려 기대치를 높인다. 브뤼헤 소속 선수들은 최근 빅리그 혹은 빅클럽 이적이 늘고 있다. 카예 푸로(브렌트포드), 자이드 아브네르 로메로(헤타페), 알렉산다르 스탄코비치(인터 밀란), 크리스토스 촐리스(아스널) 등의 성과를 거뒀다.

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국가대표 수비수 이한범의 도약이 다가오고 있다. 브뤼헤 이적을 통해 이한범이 더 높은 무대에서 성장을 거듭할 수 있을지도 차기 시즌 주목할 요소가 될 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com