"나에게 어필할 기회 됐으면" 김기동→김현석 감독, 빡빡한 일정 속 K리그1 8개 팀 코리아컵 출격

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]"나에게 어필할 기회가 됐으면 좋겠다."

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김기동 FC서울 감독이 바람을 드러냈다. 더운 여름, 그렇지 않아도 빡빡한 일정 속 K리그1 팀들에 또 하나의 일정이 추가됐다. 바로 2026~2027 하나은행 코리아컵이다. 코리아컵은 지난 6월 5부리그 팀들을 대상으로 치러진 프리라운드를 시작으로 3~4부리그 팀들이 참가한 1라운드에 이어 K리그2(2부) 팀들이 합류한 2라운드가 펼쳐졌다. 이제는 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE)에 나서지 않는 K리그1 8개 팀이 합류한다.

29일 열리는 코리아컵 3라운드를 앞두고 K리그1 팀들의 고민은 깊다. K리그1 8개 팀은 8월 1~2일 열리는 '하나은행 K리그1 2026' 21라운드 경기를 앞두고 있다. 코리아컵에 온 힘을 집중할 수 없는 상태다.

김현석 울산 HD 감독은 일찌감치 '로테이션'을 외쳤다. 그는 지난 26일 서울과의 K리그1 경기를 앞두고 "코리아컵은 100% 로테이션을 돌릴 생각이다. 어린 선수들에게도 기회를 줘야 한다. 경기를 많이 뛰지 못한 선수들도 그렇다"고 말했다.

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감독들은 이번 기회를 통해 선수단의 성장도 바랐다. 김현석 감독은 "1군에 합류할 수 있는지 점검을 하고, 그들이 발전해준다면 팀에선 더 바랄 것이 없다"고 마음을 드러냈다. 울산은 울산종합운동장에서 울산시민축구단과 '울산 더비'를 펼친다. 울산시를 연고로 하는 두 팀이 공식 경기에서 붙는 것은 이번이 처음이다.

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김기동 감독도 마찬가지다. 그는 "우리가 코리아컵이나 아시아챔피언스리그(ACL)2를 바라볼 여건이 되지 않는다. 기회를 더 받은 선수들이 뛰면서 나에게 어필할 기회가 됐으면 좋겠다"고 말했다. 서울은 K리그2 선두 부산 아이파크와 격돌한다.

한편, ACLE에 나서는 전북, 대전, 포항, 강원은 다음달 19일 16강전부터 나선다. 추춘제로 변신한 코리아컵의 8강, 4강, 결승전은 내년 5~6월 열린다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com

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◇2026~2027 하나은행 코리아컵 3라운드(29일)

충남아산-시흥시민(이순신종합)

울산시민-울산(울산종합)

광주-천안시티(광주W)

부산교통공사-진주시민(양산종합)

여주-당진시민(이천종합)

인천-김포(인천전용)

김천상무-수원FC(김천종합)

부산-서울(부산구덕)

부천-파주(부천종합·이상 오후 7시)

충북청주-안양(청주종합)

제주-화성(제주W·이상 오후 7시30분)

김해-성남(김해종합·오후 8시)