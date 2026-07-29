김민재와 호흡 맞췄던 獨 철벽 수문장, 올 시즌 끝으로 은퇴? "가능성 꽤 높다"

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[스포츠조선 박상경 기자] 올 시즌이 마누엘 노이어(바이에른 뮌헨)에게 마지막이 될까.

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노이어가 은퇴 가능성에 대해 입을 열었다. 그는 29일(한국시각) 독일 빌트와의 인터뷰에서 "나는 '이게 내 마지막 경기'라고 이야기 하면서 경기에 나서는 타입은 아니다. 하지만 (올 시즌을 끝으로) 은퇴할 가능성은 꽤 높다"고 말했다.

노이어는 지난 시즌 분데스리가 22경기에서 20실점, 클린시트 7회로 녹슬지 않은 기량을 과시했던 그는 2026 북중미월드컵에서도 독일 대표팀의 주전 골키퍼로 나섰다. 올 시즌을 앞두고 뮌헨과 1년 재계약에 합의했으나, 어느덧 40세에 접어든 그가 과연 언제 은퇴할 지에 관심이 쏠렸다.

노이어는 "지난 시즌을 마친 뒤 은퇴할 가능성은 85% 정도였다"고 고백했다. 이어 "하지만 이 팀에서 감독, 코치진을 포함해 모두와 좋은 관계를 이어왔다. 우리 팀은 모든 타이틀을 차지할 가능성이 있고, 그래서 '무슨 일이 있어도 계속 뛰어야 한다'는 생각을 갖게끔 한다"고 말했다.

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노이어가 직접 은퇴를 암시하는 발언을 하면서 올 시즌 그가 과연 얼마나 많은 경기에 출전할 지에 관심이 쏠리게 됐다. 뮌헨은 지난 시즌 노이어를 주전으로 쓰면서도 분데스리가와 포칼(FA컵)에서는 요나스 우르비히(23)와 노이어를 로테이션으로 기용한 바 있다. 올 시즌에는 그 비중이 좀 더 늘어나게 될 것으로 보인다.

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2006년 샬케04에서 프로에 데뷔한 노이어는 2009년 독일 대표팀에 처음으로 발탁됐다. 2011년 뮌헨으로 이적한 그는 2014 브라질월드컵에서 독일의 통산 4번째 우승에 공헌하면서 세계적 골키퍼로 발돋움 했다. 뮌헨에서 분데스리가 11연패 및 유럽챔피언스리그 2회 우승을 기록했고, 독일 올해의 선수상도 2회 수상하는 등 '리빙 레전드' 반열에 올랐다는 평가다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com