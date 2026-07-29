'충격' 축구계 한껏 긴장, 대표팀 선수 대낮에 강도 습격...영상까지 SNS 확산 "가나 국대, 차 밖으로 끌어내 목 졸려"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]가나 대표팀 선수인 모하메드 푸세이니가 브뤼셀에서 대낮에 강도를 당하는 사건이 발생했다.

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가나의 가나웹은 29일(한국시각) '푸세이니는 브뤼셀에서 공격당하고, 강도 피해를 받았다'고 보도했다.

가나웹은 '푸세이니는 복명 강도들에게 습격을 당해 소지품을 강탈당했다. 강도들이 그의 차량을 에워싸고 차 밖으로 끌어내 목을 조르는 모습이 담긴 영상이 SNS와 벨기에 TV를 통해 확상됐다. 소식에 따르면 강도들은 아이폰 2개, 지갑, 그리고 롤렉스 시계를 훔쳐 달아났다. 강도들은 도주 전 푸세이니를 바닥에 내던진 것으로 알려졌다'고 전했다.

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2002년생 공격수 푸세이니는 가나 태생으로 유럽에서 적지 않은 시간을 활약한 선수다. 그는 슈투름 그라츠 2군을 거쳐, 2024년 벨기에 리그에 입성했다. 로얄 위니옹 생질루아즈 유니폼을 입고, 벨기에 무대에서 활약하기 시작했다. 2024~2025시즌 44경기, 2025~2026시즌 27경기를 소화한 자원이다.

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다만 벨기에 무대에서 2년을 활약한 푸세이니도 강도 사건의 피해자가 됐다. 사건은 26일 브뤼셀 시내에서 벌어졌다. 대낮에 주자된 차 안에 앉아 있던 푸세이니는 강도들의 습격을 받았고, 이후 병원으로 이송되어 검진을 받은 후 퇴원했다. 푸세이니는 다행히 강도 사건 바로 다음 날에 구단 훈련에 복귀했다.

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구단도 성명을 발표했다. 28일 대변인을 통해 벨기에 언론에 '이번 사건이 선수에게 영향을 미쳤을 것이 분명함에도, 푸세이니는 훈련에 참석했다. 신체적인 피해는 경미하다. 우리와 어제도 함께 정상적으로 훈련했다'고 밝혔다.

강도 사건의 용의자는 경찰에 의해 체포된 상태다. 가나웹은 '브뤼셀 검찰청에 따르면 강도 사건의 용의자 한 명을 체포하고 기소했다고 확인했다'며 사건 경과를 전했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com