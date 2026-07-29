"대반전!" 아스널 날벼락 맞았다…"팀에 남아!" 조제 모리뉴 카리스마 폭발, 비니시우스 주니오르 잔류 가닥

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[스포츠조선 김가을 기자]반전이다. 비니시우스 주니오르가 레알 마드리드(스페인)에 남을 것으로 보인다.

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영국 언론 '미러'는 29일(이하 한국시각) '비니시우스가 아스널(잉글랜드)의 관심에도 레알 마드리드에 남을 것으로 알려졌다. 조제 모리뉴 레알 마드리드 감독의 강력한 개입이 있었다'고 보도했다.

레알 마드리드는 2025~2026시즌 최악을 경험했다. 스페인 프리메라리가, 유럽챔피언스리그(UCL) 등 메이저 대회에서 단 하나의 우승컵도 들지 못했다. 시즌 중 감독 교체란 초강수를 뒀지만, 상황은 나아지지 않았다. 오히려 시즌 막판엔 페데리코 발베르데와 오렐리앵 추아메니가 충돌하는 일까지 발생했다. 구단은 두 선수에게 각각 50만유로(약 8억6300만원)의 제재금 징계를 내렸다.

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새 시즌을 앞두고 변화를 택했다. 모리뉴 감독에게 다시 한번 지휘봉을 맡겼다. 모리뉴 감독은 지난 2010년부터 2013년까지 레알 마드리드를 지휘했다.

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'미러'는 '모리뉴 감독이 개입하면서 아스널의 영입 대상이던 비니시우스는 팀을 떠나지 않을 것으로 알려졌다. 비니시우스는 레알 마드리드와의 계약 기간이 1년여밖에 남지 않았다. 모리뉴 감독은 비니시우스의 이적을 허용하지 않을 것이며, 구단과 새 계약을 체결할 것으로 예상된다'고 했다.

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이 매체는 또 다른 언론 '풋볼런던'의 보도를 인용해 '아스널은 비니시우스 영입에 진심을 보였다. 하지만 레알 마드리드는 모리뉴 감독 복귀 첫 시즌을 준비하는 가운데 핵심 선수를 지키겠다는 의지를 보였다'고 했다.

비니시우스는 2025~2026시즌 모든 대회에서 22골-14도움을 기록했다. 레알 마드리드의 핵심 공격수로 활약했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com