손흥민 소신 발언 "이건 말도 안되는 일" 분노..."부앙가 누구보다 애정해"

사진=LAFC

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[스포츠조선 김대식 기자]손흥민은 파트너인 드니 부앙가가 올스타에 뽑히지 않은 걸 진심으로 아쉬워했다.

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손흥민은 오는 30일(한국시간) 미국 노스캐롤라이나주 샬럿의 뱅크 오브 아메리카 스타디움에서 열리는 미국 메이저리그사커(MLS) 올스타전에 참가한다. MLS 올스타팀은 3년 연속으로 멕시코 리가MX 올스타와 대결을 펼친다. 손흥민은 팬투표 결과 MLS 올스타팀 선수로 선정됐으며 LAFC 소속 선수로는 유일하게 올스타전에 선발됐다.

손흥민은 "약 1년 전 MLS에 합류한 이후 환상적인 경험을 하고 있다. 물론 힘든 순간들도 있었지만, 대부분은 정말 좋은 기억들이다. 그래서 매 순간을 즐기고 있고, 이 리그를 가능한 한 크게 만들기 위해 노력하면서 경기 자체를 즐기고 좋은 경기력을 보여주려 하고 있다"며 MLS에서 행복하다고 밝혔다.

사진=LAFC

생애 첫 올스타전이다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)와 독일 분데스리가에서는 즐길 수 없었던 독특한 경험이다. 손흥민은 "올스타에 발탁된다는 건 유쾌한 설렘이다. 누구나 이런 행사에 참여하고 싶어 할 것이다. 훌륭한 선수들, 대단한 이름들과 함께 이곳에 있다는 건 멋진 경험이며, 정말 기대된다"라고 말했다.

하지만 손흥민은 영혼의 파트너가 되어가고 있는 부앙가가 올스타로 발탁되지 않은 점에 대해서는 진한 아쉬움을 전했다. 그는 "부앙가는 올 자격이 충분하다. 우리 둘이 이곳 올스타전에서 함께 뛰는 모습을 상상해 봐라. 모두에게 정말 멋진 경험이었을 것"이라며 힘주어 말했다.

AFP연합뉴스

이어 "부앙가는 환상적인 선수다. 긴 말이 필요 없죠. 저는 그를 사랑한다. 지금 이 순간 그 무엇보다도 그를 애정한다. 그는 팀을 위해 골을 넣고 팀을 돕고 있습니다. 첫날부터 우리는 환상적인 케미스트리를 보여주었고 서로를 아주 잘 이해하고 있다. 안타깝게도 부앙가가 이 자리에 없다는 점은 짚고 넘어가야 한다고 생각한다. 말도 안 되는 아쉬운 일"이라고 소신 있게 말했다.

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손흥민의 말대로 부앙가는 올스타에 뽑힐 자격이 충분한 선수다. 공격 포인트로만 봐도 리그 10골 3도움으로 공격 포인트 공동 7위에 올라있다. 지난 시즌에는 MLS 역사상 최초로 3시즌 연속 20골이라는 대기록까지 세웠다. MLS 강호로 꼽히는 LAFC에서 절대적인 에이스다.