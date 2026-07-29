'韓 축구 에이스' 이강인 어떡하나, '오피셜' 이후 합류도 못했는데..."아틀레티코 적응 결코 쉽지 않아, 군대식 훈련 본격 시작"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인은 아직 합류도 하지 못했는데, 아틀레티코 마드리드는 치열한 훈련에 돌입할 준비를 마쳤다.

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스페인의 마르카는 29일(한국시각) '모르텐 히울만이 군복무를 시작한다'라며 아틀레티코의 뜨거운 프리시즌 훈련을 조명했다.

마르카는 '히울만은 디에고 시메오네 감독 체제에서 훈련을 받은 유일한 신입생이다. 높은 이적료 탓에 주전 자리가 보장된 듯 보이지만, 시메오네 감독의 혹독한 훈련을 견뎌내고 다른 미드필더들을 제치고 주전 자리를 차지해야 한다'고 전했다.

사진=아틀레티코 SNS 캡처

시메오네 감독은 악명 높은 체력 훈련의 달인으로 알려졌다. 프리시즌 훈련 강도가 상상을 초월한다. 최근 몇 시즌 동안 시메오네 감독과 코치진들은 시즌을 준비하는 프리시즌 동안 약 9시간 동안 체력 훈련을 진행하기도 했다. 선수들에게는 시즌을 앞둔 시점에서 가장 혹독하게 몸을 갈고닦는 시간이다. 신입생들에게는 더 어려운 과제일 수밖에 없다. 현재 아틀레티코에 유일하게 합류한 신입생인 히울만은 본격적인 군대식 훈련에 적응 중인 것으로 알려졌다.

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아틀레티코가 군대식 훈련에 가까운 치열한 여정에 돌입할 준비를 마쳤지만, 이강인은 아직 합류 소식이 들려오지 않고 있다. 스페인의 아스는 '이강인은 서류 절차가 완료될 때까지는 아틀레티코 마드리드에 합류할 수 없다. 8월 5일 서울 원정에 맞춰 팀에 합류할 가능성도 있다. 그는 스페인 마드리드로 가지 않고 한국에서 아틀레티코 마드리드에 합류할 것이다. 만약 그 전에 서류 절차가 마무리된다면 스페인으로 건너가 팀에 합류할 수 있다'고 밝혔다.

2026 북중미 월드컵 남아공전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 공식 훈련을 가졌다. 이강인이 론도 훈련을 하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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우려가 생길 수밖에 없다. 전술 적응은 문제가 아니더라도, 체력을 강조하는 시메오네 감독의 기조에 맞춰 '나홀로 훈련'을 통해 얼마나 체력을 맞출 수 있을지가 관건이다.

다행히 구단은 원격으로 관리를 위한 지원을 아끼지 않고 있다. 피트니스 코치, 영양사 등 구단 스태프를 통해 이강인을 위한 맞춤 계획을 전달한 것으로 알려졌으며, 이강인 또한 한국에서 최적의 몸 상태를 유지하기 위해 몰두하고 있다고 알려졌다. 다만 본격적인 시메오네식 지옥 훈련에 돌입한다면, 더 혹독한 여름이 될 것은 분명해 보인다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com