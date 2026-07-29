[오피셜] EPL 역사상 이런 선수는 없었다...크라우치보다 큰 '206cm' 거인족 GK 등장

사진=입스위치

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[스포츠조선 김대식 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL)에 새로운 역사가 쓰였다.

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입스위치 타운은 28일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '구단은 골키퍼 셸 스헤르펜의 영입을 발표하게 되어 기쁘게 생각한다. 셸은 벨기에의 로열 유니옹 생질루아즈를 떠나 2030년까지 4년 계약으로 합류한다'며 스헤르펜 영입을 공식화했다.

입스위치의 영입 발표 후 영국 더 선은 '입스위치가 6피트 9인치(약 2m06) 신장의 골키퍼 스헤르펜과의 계약을 완료하며 EPL 역대 최장신 선수를 영입했다. 26세의 장신 골키퍼는 벨기에의 유니옹 생질루아즈를 떠나 4년 계약으로 합류했다. 말 그대로 스헤르펜에게는 거대한 이적이다. 잉글랜드 최상위 리그 역사상 가장 키가 큰 스타가 되었기 때문'이라며 스헤르펜의 키를 조명했다.

1992~1993시즌부터 시작된 EPL 역사상 스헤르펜보다 큰 선수는 존재하지 않았다. 더 선은 '2m06의 신장을 자랑하는 그는 전 첼시 골키퍼 루카스 베리스트룀(2m05)을 아슬아슬하게 제쳤다. 이전까지 EPL 역사상 가장 키가 컸던 선수들은 전 노팅엄 포레스트 골키퍼 카를로스 미겔, 전 맨시티 및 선덜랜드 스타 코스텔 판틸리몬, 그리고 버밍엄의 공격수 니콜라 지기치로 모두 6피트 8인치(약 2m03c)였다. 심지어 피터 크라우치는 최상위 리그를 빛낸 가장 키 큰 선수 중 한 명으로 기억됨에도 불구하고 6피트 7인치(약 2m01)로 이 명단에서 다소 아래쪽에 위치해 있다'고 언급했다.

사진=OPTA

입스위치 이적을 확정한 스헤르펜은 "제게는 매우 자랑스러운 순간이다. 세계 최고의 리그에서 제 기량을 보여주고 제 자신을 시험할 수 있는 좋은 기회이기에, 함께 추억을 만들어갈 날이 정말 기대된다. 구단과 좋은 대화를 나누었고 이곳의 모든 것이 매우 긍정적이었다. 그래서 입스위치 타운에 합류하게 되어 매우 가슴이 뛴다"며 기대감을 드러냈다.

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2000년생인 스헤르펜은 아약스(네덜란드) 유소년 팀에서 두각을 나타낸 후 비테세(네덜란드), 슈투름 그라츠(오스트리아) 등에서 맹활약하면서 차근차근 성장해왔다. 큰 키를 기반으로 공중볼 장악에 장점이 있는 골키퍼다.