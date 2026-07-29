[오피셜]이럴 수가! "韓 팬들 아쉽다" 엘링 홀란→로드리 OUT, 맨시티 3년 만의 한국 방문 명단 발표

사진=REUTERS 연합뉴스

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]기대를 모았던 엘링 홀란, 로드리(이상 맨시티)의 이름은 없었다.

Advertisement

엔조 마레스카 감독이 이끄는 맨시티는 29일(이하 한국시각) 구단 홈페이지를 통해 2026~2027시즌 준비를 위한 '앙시아 투어'에 나설 선수 28명을 발표했다.

맨시티는 8월 1일 홍콩에서 인터 밀란(이탈리아)과 대결한다. 이후 한국을 방문해 8월 5일 '팀 K리그', 9일 아틀레티코 마드리드(스페인)와 서울월드컵경기장에서 차례로 격돌한다.

맨시티는 2023년 여름 이후 3년 만에 한국땅을 밟는다. 하지만 '최정예'는 아니다. 지난 20일 막을 내린 2026년 북중미월드컵에서 8강 이상 진출한 국가 소속의 몇몇 선수들은 함께하지 않는다. 구단은 새 시즌을 앞두고 필요한 휴식을 갖기 위해 이번 비시즌 투어에 참가하지 않는다고 했다. 월드컵 16강에 진출한 국가 선수들은 이번 투어 일부에 합류할 예정이지만, 영국 맨체스터에서 출발하는 선수단에는 포함되지 않았다. 국제축구연맹(FIFA)과 국제프로축구선수협회(FIFPRO)가 매 시즌이 끝난 뒤 선수들은 최소 21일의 휴식 시간을 가져야 한다는 데 합의한 상태다.

사진=EPA-NTB 연합뉴스

Advertisement

이로써 홀란, 로드리 등 핵심 일부는 빠졌다. 홀란은 북중미월드컵에서 7골-1도움을 기록하며 노르웨이의 8강 진출을 이끌었다. 로드리는 스페인을 16년 만에 월드컵 정상으로 이끌고 대회 최우수선수에게 주는 골든볼까지 차지했다. 이 밖에도 라얀 셰르키(프랑스), 제레미 도쿠(벨기에), 마크 게히, 니코 오라일리, 엘리엇 앤더슨(이상 잉글랜드) 등 북중미 월드컵에서 8강 진출국 선수들도 아시아 투어에 나서지 않는다. 16강에 올랐던 포르투갈의 후벵 디아스도 일단 출국 명단에는 빠졌다.

Advertisement

대신 골키퍼 잔루이지 돈나룸마, 미드필더 필 포든, 앙투안 세메뇨, 사비뉴, 마테오 코바치치, 수비수 요슈코 그바르디올과 라얀 아잇-누리 등이 투어에 나선다.

한편, 정정용 감독(전북 감독)과 정경호 코치(강원 감독)가 이끄는 '팀 K리그'도 선수 구성을 마쳤다. 공격 자원으론 무고사(인천), 야고(울산), 갈레고(부천), 이동경(울산), 이승우(전북)가 합류한다. 미드필더에는 마테우스(안양), 기성용(포항), 김대원(강원), 김봉수(대전), 김주찬(김천), 문민서(광주), 박태준(김천), 하승운(광주)이 선발됐다. 수비수진은 김문환(대전), 이기혁(강원), 권경원(안양), 김륜성(제주), 안태현(부천), 야잔(서울), 어정원(포항), 후안 이비자(인천)가 출격 대기한다. 골키퍼는 구성윤(서울)과 송범근(전북)이 선발됐다. 여기에 팬 투표로 선발된 '쿠팡플레이 영플레이어' 손정범(서울)이 미드필더로 나선다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com