"충격" '韓 최고 재능' 이강인 역대급 마음고생…PSG 방해 작전→아틀레티코 마드리드 이적 무산될 뻔했다

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 눈물을 흘리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

사진=아틀레티코 마드리드 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]충격적인 소식이 전해졌다. 이강인의 아틀레티코 마드리드(스페인) 이적이 무산될 수 있었던 얘기다.

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아틀레티코 마드리드 소식에 정통한 루벤 우리아 기자는 28일(이하 한국시각) 개인 채널을 통해 '이강인 영입을 위해 아틀레티코 마드리드가 4년 동안 공을 들였다. PSG의 대처는 아쉬움이 남았다. 제대로 일 처리를 하지 않았다. 협상 과정에서 각종 방해, 지연 전술을 썼다. 이적을 늦춰 상황을 매우 어렵게 만들었다. PSG의 태도가 너무 완강해 이적 무산 위기도 있었다. 이강인의 인내와 기다림이 결정적 역할을 했다. 선수의 확고한 의지가 이적 성사의 핵심적 역할을 했다'고 전했다.

사진=아틀레티코 마드리드 공식 계정 캡처

아틀레티코 마드리드는 25일 '대한민국 국가대표 이강인을 파리생제르맹(PSG)에서 영입했다. 2031년 6월 30일까지 5년 계약했다'고 공식 발표했다. 이강인은 에이스의 상징인 '7번'을 달고 그라운드를 누빈다.

기대감이 높다. '마르카' 등 현지 언론에 따르면 아틀레티코 마드리드는 이강인 영입을 위해 기본 이적료 3500만유로에 옵션 500만유로 등 총 4000만유로(약 665억원)를 투자했다. 이는 2023년 김민재가 나폴리(이탈리아)에서 바이에른 뮌헨(독일)으로 이적할 때 발생한 5000만유로(약 832억원)에 이어 한국 선수 역대 이적료 2위에 해당한다.

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이유는 명확하다. 이강인은 아틀레티코 마드리드가 원하는 '새로운 에이스'이기 때문이다. 아틀레티코 마드리드는 디에고 시메오네 감독 체제에서 강력한 수비 조직력을 자랑했다. 그러나 상대 밀집 수비를 깨줄 창의적인 선수가 부족하다는 게 약점으로 꼽혔다. 이런 상황에서 그동안 핵심으로 뛰던 앙투안 그리에즈만(올랜도)마저 팀을 떠났다. 구단은 그리에즈만의 장기 대체자로 이강인을 점찍었다. 이강인은 공격형 미드필더와 중앙 미드필더는 물론이고 측면 공격수로도 뛸 수 있다. 볼 소유 능력, 탈압박, 차원이 다른 패스, 날카로운 킥 등으로 공격 기회를 창출한다. 구단은 이강인 영입을 위해 온 힘을 쏟았다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이강인이 슛팅을 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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다만 이강인이 팀에 합류하기까지는 시간이 걸릴 수 있다. '마르카'는 '이강인이 2023년 열린 항저우아시안게임 우승으로 병역 혜택을 받았다. 이에 따른 행정 절차로 아직 아틀레티코 마드리드에 합류하지 못하고 있다. 모든 행정 절차가 끝나야 합류 시기가 결정될 예정'이라고 보도했다. 이강인은 항저우아시안게임 금메달로 군 복무 대신 4주간 기초 군사 훈련을 받고 34개월 동안 544시간의 체육 분야 봉사활동을 하는 병역 특례 혜택을 받았다. 그러나 4주 군사 훈련을 받지 않아 추가적인 행정 절차가 필요하다. 파리생제르맹(PSG)에 잔류했어도 동일한 상황이다. 그는 현재 K리그 FC서울 훈련장인 구리 GS챔피언스파크에서 개인 훈련을 하는 것으로 알려졌다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com