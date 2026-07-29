새 문체위의 첫 청문회, 재탕·삼탕X파묘 아닌 K-축구 미래 비전 제시해주길 바란다

국회 문화체육관광위, 축구협회 청문회 실시 의결

문화체육관광위원회 전체회의

24일 국회에서 열린 문화체육관광위원회 전체회의를 마치고 여야 간사인 더불어민주당 이정문 의원과 국민의힘 조은희 의원이 인사하고 있다.

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[스포츠조선 전영지 기자]국회 문화체육관광위원회(이하 문체위)의 대한축구협회 현안 관련 청문회가 30일 열린다.

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문체위는 축구 국가대표팀의 북중미월드컵 32강 탈락 후 여론의 뭇매 속에 대한축구협회의 운영 전반의 문제점을 살피고자 청문회 개최를 의결했다. 지난 23일, 국민의 힘이 상임위에 전격 합류하며 22대 하반기 새 문체위 구성이 완료됐다. 더불어민주당은 이재정 문체위원장, 이정문 간사, 노종면, 임오경, 정준호, 조계원, 진선미, 최민희 위원, 국민의 힘은 조은희 간사, 김석기, 김승수, 배현진, 윤용근, 정연욱 위원으로 구성됐다. 2년 전 국감 때와 비교하면 임오경, 조계원, 김승수, 배현진, 정연욱 위원 외엔 모두 새 얼굴이다. 문체위 구성 후 첫 청문회인 만큼 여야 의원들의 의욕에 찬 질의가 쏟아질 예정. 감독 선임 과정, 축구협회 행정 난맥상, 월드컵 부진 원인 등에 대한 십자포화가 예상되는 가운데 정몽규 전 대한축구협회장과 홍명보 전 감독, 이용수 회장 직무대행, 김승희 전무이사, 김병지 부회장, 김정배 전 부회장, 문진희 심판위원장 등 증인 15명이 채택됐고, 이중 이임생 전 협회 기술총괄이사(캄보디아 나가월드 테크니컬 디렉터)와 박항서 전 부회장(태국 깐짜나부리 파워 FC 감독)이 불출석 사유서를 냈다. 출석 의무가 없는 참고인엔 박지성 K-축구 혁신위 공동위원장, 이영표, 박주호 위원 등 13명이 채택됐고 무려 9명이 불출석사유서를 냈다. 유승민 대한체육회장, 박지영 전 스포츠윤리센터 이사장, 김대희 부경대 교수(K-축구 혁신위원), 박동희 기자만 출석 예정이다.

국회 문화체육관광위원회 위원장인 더불어민주당 이재정 의원이 9일 22대 하반기 국회 원 구성 뒤 처음으로 열린 문체위 전체 회의에서 '대한축구협회 현안 관련 청문회 실시계획서 채택의 건'을 처리하고 있다.

야당 간사 선임하는 문화체육관광위원회

국회 문화체육관광위, 축구협회 청문회 실시 의결

문체위원들의 얼굴은 바뀌었지만 현안과 증인, 축구 팬들은 2년 전과 대동소이하다. 1~10차 전력강화위 회의록, 11차 보고서를 놓고 새벽 1시가 넘도록 '갑론을박' 했던 국감이 이번 청문회에서 재탕, 삼탕되면 안된다. 이미 감사원 감사보고서도 다 나왔다. 이중 가장 자극적인 의혹을 다시 끄집어내는 '파묘'식 추궁이나 '아니면 말고' 식의 호통쇼는 지양돼야 한다. 중요한 건 미래를 위한 변화다. 2년 전 국감 이후 현실은 크게 달라지지 않았다. 한 축구 팬은 "이번 청문회가 국민들 앞에서 호통 치고 망신 주고 '어그로' 끄는 단 하루의 쇼로 끝나지 않길 바란다"고 했다. 한 축구인은 "좋은 질문, 좋은 답이 나오는 청문회가 되길 바란다"고 했다. "하루 반짝 청문회가 아닌 국회의원들이 잘 준비된 좋은 질문을 하고, 축구인들이 정확하고 진솔한 답변을 통해 국민과 팬들의 의혹과 궁금증을 해소할 수 있길, 과거의 잘못을 돌아보고 한국 축구가 앞으로 나아갈 수 있는 기회가 되길" 바랐다.

조롱과 혐오의 시대, 1인 유튜버로 변신한 축구인들이 한때 함께 공을 차던 동료, 선배 축구인들을 '입축구'로 비난하며 '구독' '좋아요'를 외치는 시대, '매운 맛' 가짜뉴스가 '순한 맛' 팩트를 가볍게 이기는 세상, 후배 스타들은 기성 축구 선배들을 앞다퉈 비판하면서도 막상 전면에 나서 '실행'하고 '실천'하기를 꺼리는 비겁한 세태 속에 축구 발전은 요원하다. 이번 청문회가 변화와 실행으로 나아가는 전환점이 돼야 한다.

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대한민국은 1986년 멕시코월드컵 이후 11회 연속 월드컵 본선행을 이룬 아시아 유일의 국가다. 전세계적으로도 한국보다 더 많은 연속 진출권을 획득한 나라는 브라질, 독일, 이탈리아, 아르헨티나, 스페인뿐이다. 독일 같은 유스 시스템도, 일본 같은 학교체육 강국에 백년지대계를 품은 나라도 아닌데 참으로 기적 같은 일이다. 수십 년간 국민적 비판을 받아온 시스템 안에서 이뤄낸 결과가 이 정도라면 과거를 성찰하고, 시스템을 혁신하고, 국민적 신뢰를 회복하고, 국가가 좀더 잘 지원한다면 훨씬 더 잘해낼 수 있는 힘이 우리 안에 있다. 이번 청문회가 과거의 '파묘'가 아닌 미래 비전을 향해 나아가야 할 이유가 여기에 있다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com