HERE WE GO 속보! 레알 마드리드 마침내 움직였다, 월드컵 골든볼 로드리 영입 위해 맨체스터 시티와 접촉 시작..'이적료 5000만유로+ 지불 준비 끝'

로드리 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]스페인 거함 레알 마드리드가 스쿼드 보강의 방점을 찍기 위해 마침내 움직였다. 스페인의 북중미월드컵 우승의 최고 주역 미드필더 로드리(30·맨체스터 시티)를 영입하기 위해 맨시티 구단과 접촉을 시작했다. 레알 마드리드 플로렌티노 페레즈 회장의 승인이 떨어졌다고 한다.

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유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노는 29일(한국시각) 자신의 SNS를 통해 '페레즈 회장이 마음을 바꿨다. 공식 접촉을 위한 그린 라이트가 떨어졌다. 본격적인 협상을 위해 대리인들이 접촉 중이다'고 전했다. 로드리의 이번 여름 이적시장에서 레알 마드리드 이적을 속단하기는 이르다. 로드리의 현 소속팀 맨시티가 쉽게 내줄리가 없기 때문이다. 엔조 마레스카 맨시티 감독은 로드리를 꼭 필요한 자원으로 보고 있다.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Rodri #16 of Spain lifts the FIFA World Cup Winner?s Trophy after the team?s victory following during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Justin Setterfield/Getty Images/AFP (Photo by Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

그런데 로드리가 맨시티와 2027년 6월까지 계약돼 있다. 채 1년이 남지 않았고, 아직 구단과 계약 연장을 하지 않고 있다. 이적료를 제대로 받기 위해선 이번 여름 이적시장이 적기다.

스페인 국가대표 에이스인 로드리의 꿈은 레알 마드리드에서 뛰는 것으로 알려졌다. 로마노에 따르면 레알 마드리드는 로드리의 몸값(이적료)으로 5000만유로 이상을 지불할 준비를 마쳤다고 한다. 맨시티는 이적료를 최대한 많이 받으려고 할 게 분명하다. 로드리의 현재 시장가치는 5110만유로다. 그는 이번 북중미월드컵에서 최고 선수에게 돌아가는 '골든볼'을 받았다. 스페인이 월드컵 정상에 오르는데 가장 뛰어난 활약을 펼쳤다. 로드리는 현재 간단한 허리 수술을 위해 스페인에 머무르고 있다. 월드컵을 마치고 맨시티의 프리시즌 훈련 합류에 앞서 휴식 기간이다.

(260720) -- NEW JERSEY, July 20, 2026 (Xinhua) -- Rodri (L, bottom) of Spain celebrates during the awarding ceremony after the final match between Spain and Argentina at the 2026 FIFA World Cup at the New York New Jersey Stadium, the United States, July 19, 2026. (Xinhua/Cao Can)

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로마노는 '맨시티는 아직 어떤 반응도 보이지 않았다. 그들은 다른 클럽들도 영입전에 참전하기를 기대하고 있다. 그런데 로드리는 레알 마드리드를 최우선으로 고려하고 있다'고 전했다. 맨시티는 영입 경쟁이 더 치열할수록 이적료를 높게 부를 수 있기 때문이다. 로드리를 팀에 잔류시킬 수 없다면 이적료라도 두둑히 챙기는 게 낫다고 볼 수도 있다.

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1996년생인 로드리는 2019년 스페인 아틀레티코 마드리드에서 맨시티로 이적했다. 당시 이적료는 7000만유로였다. 로드리는 맨시티에서 프리미어리그 뿐 아니라 유럽챔피언스리그 우승 등 수많은 대회 정상에 올랐다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com