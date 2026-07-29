'연락 두절' 실종 사태, 축구계 발칵...사우디 이적 강행 태업 추정 "경악 금치 못할 일"

사진=풋볼트윗

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]이탈리아 세리에A에서 한 선수가 연락이 두절되는 충격적인 일이 벌어지고 있다.

Advertisement

이탈리아 매체 가제타는 28일(한국시각) '레체 구단 내에서는 라메크 반다를 둘러싼 파문이 지속되고 있으며, 이 잠비아 출신 윙어는 벌써 며칠째 행방이 묘연한 상태다. 초기에는 사우디아라비아로 이적하기 위한 태업 정도로 보였으나, 사태가 장기화되면서 레체 구단 수뇌부는 물론 동료들과 선수 주변인들까지 모두 혀를 차며 경악을 금치 못하고 있다'고 보도했다.

2001년생 반다는 2002년 레체에 입단했다. 레체에 입단한 후로 꾸준히 출전 시간을 늘려오던 반다는 2025~2026시즌 에우세비오 디 프란체스코 감독 지도하에 커리어 하이 시즌을 보냈다. 그는 5골 4도움을 기록하며 팀의 리그 잔류를 견인했다.

가제타는 '반다는 더 큰 무대 혹은 더 높은 연봉을 노릴 수 있는 기량적 도약을 이뤄냈다. 지난 6월 만료 예정이었던 반다의 계약에는 레체 구단 측이 2027년 6월까지 계약을 연장할 수 있는 조항이 포함되어 있었다. 지난 몇 달간 구단은 양측을 모두 만족시킬 수 있는 재계약 합의점을 찾고자 수차례 시도했으나 결실을 보지 못했다. 이에 따라 레체는 선수를 이적료 없이 자유계약으로 풀어주는 대신, 1년 연장 조항을 발동했다'고 설명했다.

EPA연합뉴스

레체에서 반다의 계약을 1년 연장한 후 문제가 발생했다. 반다가 구단과 연락을 끊어버렸다. 가제타는 '레체 선수단이 프리시즌 정기 메디컬 테스트를 위해 소집되었을 때 문제가 불거졌다. 단 한 사람, 반다만이 불참한 것이다. 그 사이 반다는 사우디아라비아의 알 파테 구단과 핑크빛 기류를 형성하고 있었다. 선수에게는 상당한 액수의 장기 계약이, 구단에는 현저히 낮은 이적료 제안이 전달된 것으로 알려졌다'고 언급했다.

Advertisement

반다는 막대한 연봉과 조건을 제시한 알 파테로 이적을 강행하기 위해 태업이라는 최악의 수단을 사용했다. 이때 선수 대리인은 반다의 여권에 문제가 생겼다면서 행정적인 절차를 해결하는대로 구단에 복귀하겠다는 뜻을 전달했다. 하지만 그때 반다는 개인 SNS를 통해 친구들과 축구를 하는 영상을 올렸다가 잘못됐다는 걸 자각하고는 곧바로 게시물을 삭제했다.

EPA연합뉴스

가제타는 '베리오 스티키 다미아니 회장과 트린케라 스포츠 디렉터가 이 사태에 대해 언급했다. 구단은 선수를 상대로 징계 조치를 취하는 등 법적 대응에 나설 준비가 되어 있음을 밝히는 공식 성명까지 발표했다'고 언급했다.

Advertisement

반다가 지난 23일 이탈리아행 비행기에 탑승하기 위해 공항에 도착한 사진이 공개됐지만 놀랍게도 반다는 레체에 합류하지 않았다. 그 후로 완전히 구단과의 연락이 끊긴 상태다. 다미아니 회장은 "반다의 목표가 무엇이든 간에, 그는 최악의 방식을 선택했다"고 분노했다.

반다는 아직까지 모습을 드러내지 않고 있지만 선수의 아내는 개인 SNS에 호화로운 호텔과 셀카를 계속해서 올리는 중이다. 반다는 가족과 함께 있을 것으로 추측되고 있다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com