'눈물의 재활' 문지환, 공교롭게 김포 상대로 1년 1개월만 선발 복귀전…인천-김포 선발명단 공개[현장라인업]

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[인천=스포츠조선 윤진만 기자]K리그1에서 승격 돌풍을 일으키고 있는 인천 유나이티드가 코리아컵에선 대폭 로테이션을 가동했다. 장기 부상을 끊고 돌아온 미드필더 문지환이 선발 출격했다.

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윤정환 인천 감독은 29일 오후 7시 인천축구전용경기장에서 열리는 김포(2부)와의 '2026~2027시즌 코리아컵' 3라운드 홈경기에서 그간 출전 기회를 충분히 받지 못한 선수 위주로 스쿼드를 꾸렸다.

이동률 정치인 오후성이 공격진에 포진하고, 정원진 김영환 문지환이 미드필드진을 구성한다. 이상기 김연수 박경섭 최승구가 수비진을 꾸린다. 이태희가 골문을 지킨다.

박승호 이케르, 오준엽 강영훈 이준섭 고정민 김성민 왕민준 이상현이 교체명단에 이름을 올렸다.

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지난해 6월 김포전에서 십자인대 부상을 당해 1년 넘게 재활에 임한 문지환은 공교롭게 김포전을 통해 선발 복귀전을 치른다. 문지환은 지난 26일 부천과의 K리그1 20라운드에서 교체명단에 이름을 올리며 복귀가 임박했음을 알렸다.

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김포는 김결 최성범 윤재운 김민석 최재영 이용혁 이인재 이학민 박상현 박경록 이상민으로 선발 명단을 꾸렸다. 남현우 무신, 김동민 최종운 김민식 홍태형 최선규 윤보상이 벤치에 대기한다.

인천=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com