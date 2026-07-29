한국 축구, 이보다 더 안 좋을 순 없다...'월드컵 스타' 오현규 깜짝 활약→벤치 강등? 세리에 최우수 ST 영입설

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]오현규의 소속팀 베식타시가 계속해서 대형급 스트라이커 영입을 노리고 있다.

Advertisement

튀르키예 매체인 밀리예트를 비롯한 복수 매체는 29일(한국시각) '이적시장에서 공격진 강화를 추진 중인 베식타스가 한동안 주시해 온 두샨 블라호비치를 영입하기 위해 제안을 준비 중인 것으로 알려졌다. 베식타스는 오현규와 세미흐 킬릭소이가 포진한 스트라이커 라인을 스타급 골잡이로 한층 더 강화할 계획이다. 빈첸초 이탈리아노 베식타시 감독과는 피오렌티나 시절 스승과 제자 사이였으며 수시로 연락을 주고받는 블라호비치를 다시 자신의 선수단에 품기를 원하고 있다'고 보도했다.

밀리예트는 '유벤투스와 계약이 만료된 26세의 이 세르비아 출신 스트라이커는 현 단계에서 유럽 5대 리그 중 한 곳에서 커리어를 이어가길 희망하고 있지만, 지금까지는 눈높이에 맞는 제안을 받지 못했다. 블라호비치는 당분간 상황을 더 관망할 예정이며, 여건에 따라 이탈리아노 감독과의 재회에 긍정적인 반응을 보일 수 있다는 분석이 나오고 있다'고 전했다.

또 다른 튀르키예 매체인 카날6하버는 '베식타스 수뇌부는 이 기간 동안 블라호비치 및 그의 대리인들과 긴밀한 관계를 유지하며 소통의 끈을 놓지 않고 있다. 구단은 선수 측의 조건이 부합하는 순간 곧바로 공식 제안을 서류화하여 제시할 예정인 것으로 전해졌다'며 구단이 계속해서 블라호비치 측과 소통 중이다고 알렸다.

Advertisement

블라호비치는 1000만유로(약 165억원)의 계약금과 1000만유로의 연봉을 원하는 것으로 파악되고 있다. 베식타시는 블라호비치가 원하는 조건을 최대한으로 맞춰주겠다는 입장이다. 이는 베식타시 구단의 규모를 생각하면 상당히 파격적인 조건이다. 블라호비치를 구단 최고 핵심으로 고려하겠다는 이야기다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

이는 오현규의 미래에 치명타를 안길 수 있는 소식이다. 오현규는 지난 시즌 도중에 베식타시 유니폼을 입으면서 구단을 대표하는 선수로 인정을 받았다. 주전 스트라이커로 낙점돼 16경기 8골 4도움을 터트리며 맹활약했다. 덕분에 몸값도 2배 이상 폭등하면서 한국 축구의 미래로 제대로 인정을 받았다. 아쉽게 마무리된 2026년 북중미월드컵에서도 체코전 2대1 승리를 이끈 주역이었다.

Advertisement

오현규는 베식타시에서 황금빛 미래를 그릴 것으로 보였찌만 오현규를 영입한 세르겐 얄츤 감독이 떠나면서 상황이 급변했다. 이탈리아노 감독과 현 베식타시 수뇌부는 계속된 구단의 부진에 슈퍼스타 영입을 갈망하고 있다. 모하메드 살라 영입을 추진 중인 가운데, 대형급 스트라이커를 찾고 있다.

블라호비치는 이탈리아 최고 명문인 유벤투스에서 주전으로 뛴 스트라이커다. 지금까지의 커리어와 활약상 그리고 이름값 등 모든 측면에서 오현규를 앞선다. 오현규는 한창 주가를 끌어올려야 할 시기인데 블라호비치가 온다면 벤치에서 시간을 보내게 될 가능성이 높다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

튀르키예발 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 이적설이 나오고 있지만 아직까지는 실체가 없는 이적설뿐이다. 오현규의 다음 시즌 전망이 썩 밝지 않다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com