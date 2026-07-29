'오피셜' 공식발표 완전 무의미..."이강인 아틀레티코 합류 날짜" 미정

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 눈물을 흘리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인이 아틀레티코 마드리드 유니폼을 입는 모습은 언제가 될지 아직은 알 수 없다.

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스페인 매체 카네다 세르는 28일(이하 한국시각) '이강인의 합류 예정일은 아직 정해지지 않았다. 병역 의무 면제와 관련된 행정적 절차로 인해 자국 정부의 승인을 받아야 하기 때문이다. 현재 한국에 머물며 해당 행정 절차를 처리 중인 이강인이 며칠 내로 승인을 받지 못할 경우, 오는 8월 5일 선수단이 입국하는 서울에서 직접 합류하는 방안도 배제할 수 없는 상황'이라고 보도했다.

아틀레티코 마드리드는 지난 25일 '한국 국가대표 이강인 이적을 두고 파리생제르맹(PSG)과 합의했다. 이강인은 2031년 6월 30일까지 계약했다'며 영입을 공식 발표했다. 스페인 현지 언론에 따르면 이강인의 이적료는 4000만유로(약 661억원)에 달하는 것으로 알려졌다. 이는 김민재가 2023년 나폴리(이탈리아)에서 바이에른 뮌헨(독일) 이적 당시 기록했던 5000만유로(약 826억원)에 이어 한국 선수 역대 2위의 기록을 세웠다.

8일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 이강인이 축구화 끈을 조여메고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.08/

이강인이 아틀레티코 최고 레전드 중 한 명인 앙투안 그리에즈만의 후계자로 지목되면서 엄청난 기대감이 집중되고 있는 상태. 하지만 이강인이 아틀레티코 동료들과 만나 훈련하는 모습을 언제 볼 수 있을지는 계속 미정이다.

이강인은 2023년 항저우아시안게임 금메달로 군 복무 대신 4주간 기초 군사 훈련을 받고 34개월 동안 544시간의 체육 분야 봉사활동을 하는 병역 특례 혜택을 받았다. 그러나 4주 군사 훈련을 받지 않아 출국을 위해서는 추가적인 행정 절차가 필요하다.

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이에 2026년 북중미월드컵을 마친 후 이강인은 FC서울 훈련장인 구리 GS챔피언스파크에서 개인 훈련을 하고 있다. 26일엔 서울월드컵경기장에서 열린 서울과 울산 HD의 K리그 경기를 직접 관전하기도 했다.

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일단 아틀레티코는 이강인의 컨디션을 최대한 끌어올리기 위해 전폭적인 지원을 보내는 중이다. 또 다른 스페인 매체인 아스에 따르면 이강인은 아틀레티코에서 보내준 맞춤형 계획에 따라서 훈련을 진행하는 중이다. 이강인은 PSG를 떠나 아틀레티코에 합류한 만큼 최고의 기량으로 팀에 합류하길 원할 것이다.

만약 이강인의 서류 절차가 지연된다면 아틀레티코 데뷔전이 한국에서 진행될 가능성이 높다. 아틀레티코는 다음달 9일 서울월드컵경기장에서 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 강호인 맨체스터 시티와 프리시즌 경기를 치를 예정이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com