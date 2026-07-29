[오피셜]韓 초대박 경사, 태극기 떴다...'K리그 최강' 이호재, 유럽 진출 성공 '독일 2부 다름슈타트 이적'

사진=다름슈타트

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[스포츠조선 김대식 기자]K리그 최고의 스트라이커인 이호재가 유럽 무대 진출에 성공했다.

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독일 분데스리가2 SV다름슈타트는 29일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 이호재 영입을 발표했다. 구단은 '다름슈타트가 최전방 스트라이커 자리에 찾던 전력 보강을 마쳤다. 이호재가 대한민국 1부 리그 포항 스틸러스를 떠나 다름슈타트로 이적한다'고 발표했다. 계약 기간은 발표되지 않았지만 이호재는 다름슈타트에서 등번호 9번을 맡는다.

파울 페르니(Paul Fernie) 다름슈타트 단장은 "우리는 오랫동안 이호재의 커리어와 성장을 주시해 왔으며, 이번 여름 그를 다름슈타트로 데려올 기회가 생겼다. 그는 유럽 무대로 진출할 준비가 되어 있으며 이 새로운 도전에 대한 열정으로 가득 차 있다. 우리는 그를 통해 뛰어난 피지컬과 결정력이 강점인 묵직한 스트라이커를 확보하게 되었다. 그는 페널티박스 안에서 타깃맨 역할을 즐겨 수행하며, 등지는 플레이와 공중볼 경합에 강점이 있다. 공격진에 매우 흥미로운 선수를 영입하게 되어 매우 기쁘다"며 이호재 영입에 대한 기대감을 드러냈다.

사진=다름슈타트

이호재는 "독일에서 커리어를 이어갈 기회가 생겼을 때 곧바로 매력을 느꼈다. 저는 항상 독일 축구를 지켜봐 왔으며, 이제 그 일부가 되어 위대한 전통을 가진 구단과 계약하게 되어 매우 기쁘다. 앞으로 골로 구단의 신뢰에 보답하는 것이 저의 큰 동기부여가 될 것이며, 하루빨리 다름슈타트 유니폼을 입고 경기에 나서고 싶다"며 입단 소감을 전했다.

1m93-89kg의 압도적 피지컬을 지닌 이호재는 전통 타깃형 스트라이커다. 2021시즌을 앞두고 포항과 계약을 체결한 이호재는 2023년부터 가파른 성장세를 그렸다. 2023년 8골, 2024년 9골을 넣은 이호재는 2024년 무려 15골을 기록하며 리그 정상급 스트라이커 반열에 올랐다.

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토종 스트라이커의 씨가 말라가는 상황에서 이호재는 미래를 기대하게 만들었다. K리그에서의 활약을 기반으로 2025년 7월 A대표팀에 처음으로 소집돼 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십을 소화했다. 홍콩전에서 A매치 데뷔골도 넣었다. 국가대표 출신 아버지 이기형과 함께 한국축구 역대 두 번째 부자 A매치 득점 기록을 세웠다. 올 시즌에도 8골을 넣으면서 꾸준한 활약을 이어가던 중 다름슈타트의 제안을 받고 유럽행에 성공했다.

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다름슈타트는 '친한파' 구단 중 하나다. 레전드 차범근이 독일에 진출해 처음으로 뛴 클럽이 다름슈타트다. 현역 선수 중에는 지동원과 백승호가 몸을 담은 적이 있다. 이호재는 다름슈타트의 역대 여섯번째 한국인 선수가 되는 셈이다. 창단 후 주로 2부에서만 시간을 보낸 다름슈타트는 지난 시즌 5위에 올랐다. 이호재를 영입한 다름슈타트는 다가오는 시즌에 분데스리가 승격에 도전할 계획이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com