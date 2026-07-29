韓 차세대 센터백 '별들의 전쟁' 뜬다...이한범, 벨기에 최강 브뤼헤 개인 합의 완료 "구단 협상 막바지"

사진=타볼리에리 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]대한민국 차세대 센터백인 이한범의 이적이 곧 결판이 날 것으로 보인다.

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벨기에 매체 HLN은 29일(한국시각) '모든 것이 계획대로 진행된다면, 이한범이 클럽 브뤼헤가 집요하게 노려온 중앙 수비수가 될 전망이다. 이한범은 덴마크 클럽 미트윌란 소속으로, 최근 대한민국 대표팀 소속으로 2026년 북중미월드컵 무대에서 활약했다. 그는 대표팀의 모든 경기에 선발 출전했다'고 보도했다.

매체는 '브뤼헤는 가능한 한 빨리 계약을 마무리짓기를 희망하고 있다. 이한범은 이미 브뤼허와의 개인 조건 합의를 마쳤으며, 구단 간 협상 역시 덴마크 명문 구단 미트윌란과 막바지 단계에 다다랐다'고 덧붙였다.

이한범은 2025~2026시즌부터 본격적으로 실력을 드러낸 차세대 센터백이다. 될성부를 떡잎이었다. FC서울에서 데뷔하자마자 곧바로 실력을 인정받았다. 유럽에서 통할 재능으로 인정받아 2023년 여름 미트윌란으로 이적했다. 이후 2023 항저우 아시안게임에서 한국에 금메달을 안기며 꽃길만 걸을 것처럼 보였다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 이한범의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

그러나 유럽 진출 후 2년은 쉽지 않은 시간이었다. 주전 경쟁에서 완전히 밀렸다. 출전 시간 부족 속에 K리그 복귀설도 돌았지만 이한범은 포기하지 않았다. 포기하지 않자 기회가 왔다. 2024~2025시즌 막판 센터백 줄부상 속 이한범이 미트윌란의 구세주로 등장, 빈약했던 입지를 완벽히 바꾸는 시간이 됐다.

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지난 시즌 단숨에 미트윌란 주전으로 도약해 커리어 최고의 시즌을 만들었다. 미트윌란의 덴마크컵 우승을 이끌었다. 이를 바탕으로 국가대표팀에서도 입지를 넓혀 김민재의 파트너가 됐다. 2026년 북중미월드컵에도 출전에 성공했다. 월드컵에서 한국은 아쉬운 성적을 거뒀지만 이한범은 수비진에서 든든한 활약으로 세계적인 무대에서도 통할 수 있다는 걸 증명했다.

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이한범이 보여준 맹활약에 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 이적설도 터졌다. 영국 팀토크에서는 리버풀, 첼시, 리즈 유나이티드, 뉴캐슬 유나이티드, 브라이튼에서 이한범에게 관심을 가지고 있다고 보도하기도 했다. 최근 덴마크 현지에서도 EPL 구단들이 이한범에게 관심이 있다는 소식이 나왔다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 경기에 나선 이한범의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

EPL급 이적은 아니지만 브뤼헤 이적도 나쁘지 않은 선택이다. 벨기에 리그는 유럽 5대 리그 다음가는 수준으로 평가받는 리그다. 브뤼헤는 안더레흐트와 함께 벨기에 최고 명문 중 하나다. 2020년대 이후로는 리그를 지배하고 있는 팀이라고 해도 과언이 아니다. 덕분에 빅리그, 빅클럽으로 이적하는 선수들을 많이 배출하고 있다. 다가오는 시즌에는 유럽챔피언스리그(UCL)도 참가하기 때문에 이한범에게는 완벽한 도약의 기회다. 브뤼헤에서 더 성장해 빅리그 진출을 위한 발판을 마련할 수 있다.