'대이변의 날' 울산, 3부 울산시민과 연고더비서 0-1 충격 덜미…'로테이션' 서울 조기탈락-제주는 극적 16강행[코리아컵 종합리뷰]

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[인천=스포츠조선 윤진만 기자]'K리그2 선두' 부산이 'K리그1 선두' 서울의 '더블' 도전에 제동을 걸었다. 부산은 29일 부산구덕운동장에서 열린 서울과의 '2026~2027시즌 하나은행 코리아컵' 3라운드에서 전반 구템베르그, 후반 백가온의 연속골로 2대0 승리했다. 부산은 8강에 오른 2020시즌 이후 6시즌만에 16강에 진출하는 기염을 토했다. 3년 만에 코리아컵 16강에 오르지 못한 서울은 고개를 떨궜다.

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각각 다이렉트 승격과 K리그1 우승이라는 목표를 향해 달리는 부산과 서울은 약속이나 한 듯 리그 경기에 대비해 로테이션을 가동했다. 특히, 서울은 김기동 감독의 예고대로 주전급 자원을 몽땅 선발 명단에서 뺐다. 전반 7분 부산이 이른 선제골로 기선을 제압했다. 좌측에서 조동재가 띄운 크로스를 구템베르그가 헤더로 밀어넣었다. 공은 서울 골키퍼 강현무가 안전하게 처리할 수 있는 니어포스트 쪽으로 날아왔지만, 강현무가 날아오는 공을 마중나가지 않고 기다리는 사이, 구템베르그가 영리하게 달려들어 골망을 흔들었다. 서울은 혹여나 발생할 변수에 대비해 벤치에 앉혀둔 안데르손 조영욱 문선민 등을 후반에 투입해 추격에 나섰지만, 부산의 단단한 수비를 뚫지 못했다. 버티고 또 버티던 부산은 '조커' 백가온이 후반 41분 역습 상황에서 날카로운 오른발 슛으로 골망을 가르며 승리에 쐐기를 박았다. 지난 리그 울산전에서 1대3으로 일격을 맞아 때아닌 2연패를 당한 서울은 주말 전북과의 K리그1 21라운드에 대비해 주전 자원들이 주중에 휴식을 취한 것에 위안을 삼아야 했다.

울산은 더 큰 이변의 희생양이 됐다. 울산종합운동장에서 열린 울산시민축구단(3부)과의 첫 '울산 연고 더비'에서 전반 18분 김재철에게 결승골을 내주며 그대로 0대1로 졌다. 김현석 울산 감독 역시 김기동 감독과 마찬가지로 리그 일정에 포커스를 맞춰 주전급을 대거 제외한 가운데, 상대의 효율적인 선수비 후역습 전략에 제대로 힘을 쓰지 못했다. 막판까지 몰아붙였지만, 끝내 울산시민의 골문을 열지 못했다. 대전, 제주 수비수 출신인 젊은 사령탑 윤원일 감독이 이끄는 울산시민은 '자이언트 킬링'으로 2022시즌 이후 4년 만에 코리아컵 16강 진출에 성공했다.

승격 돌풍을 일으키고 있는 인천(1부)도 울었다. 인천은 인천축구전용경기장에서 열린 김포(2부)와의 경기에서 0-0 팽팽하던 후반 추가시간 47분 김민식에게 '극장골'을 내주며 0대1로 패했다.

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코리아컵 3라운드 '베스트매치'는 단연 제주(1부)와 화성(2부)의 맞대결이었다. 제주월드컵경기장에서 열린 이날 경기에서 양팀은 도합 6골을 주고받았다. 원정팀 화성이 킥오프 23분만에 장민준과 데미트리우스의 연속골로 전반을 2-0 깜짝 리드했다. 후반 5분 네게바의 추격골로 1골차로 추격한 제주는 후반 추가시간 1분 박창준의 극장 동점골로 경기를 연장전으로 끌고갔다. 수원 삼성에서 화성으로 이적한 일류첸코가 연장전반 5분 다시 앞서가는 골을 터뜨렸지만, 2분 뒤 아이아스가 제주 데뷔골로 다시 경기를 원점으로 되돌렸다. 이어진 승부차기에선 제주가 안찬기의 결정적인 두 개의 선방에 힘입어 4-3으로 승리하며 최후의 승자로 기록됐다.

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반면, 광주(1부)는 광주월드컵경기장에서 열린 천안시티(2부)와의 '박진섭 더비'에서 최경록의 결승골로 1대0 승리를 맛봤다. 김천상무(1부)는 수원FC(2부)를 2대1로, 부천(1부)은 파주(2부)를 3대0으로 각각 꺾었다. 충남아산(2부)은 시흥시민축구단(3부)과의 홈경기에서 2대1 역전승을 거두며 시흥의 돌풍을 잠재웠다. 성남(2부)은 김해(2부)를 1대0으로 꺾었고, 당진(3부)은 여주(3부)와의 경기에서 1대0 승리했다.

2라운드에서 수원 삼성(2부)을 꺾는 파란을 일으켰던 부산교통공사(3부)는 1-1 무승부 후 승부차기(4-5) 끝에 진주(4부)에 덜미를 잡혔다. 진주는 4부팀으론 유일하게 16강에 올랐다.

인천=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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◇2026~2027시즌 코리아컵 3라운드 전적(29일)

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충남아산 2-1 시흥시민

울산시민 1-0 울산

광주 1-0 천안시티

당진시민 1-0 여주

김포 1-0 인천

김천상무 2-1 수원FC

부산 2-0 서울

부천 3-0 파주

안양 3-1 충북청주

진주시민 1<5PK4>1 부산교통공사

제주 3<4PK3>3 화성

성남 1-0 김해