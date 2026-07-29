김민재 때문에 으악! 뮌헨 이적시장 망칠 뻔...'토트넘 살린 구세주' 방출 후보, 천만다행

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 대한민국 월드컵대표팀의 공식 기자회견. 김민재가 질문에 답하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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[스포츠조선 김대식 기자]김민재의 열정이 바이에른 뮌헨의 이적시장 작업을 망칠 뻔했다.

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독일 스포르트 빌트는 29일(한국시각) '더블을 달성한 빈센트 콤파니 바이에른 감독이 이끄는 스타 선수들이 전지훈련에서 네 번째 훈련 세션을 소화했다. 하지만 훈련 시작 30분 만에 가슴을 쓸어내리는 아찔한 순간이 찾아왔다'며 훈련장에서 벌어진 일화를 조명했다.

당사자 중 한 명은 김민재였다. 김민재가 시도한 태클이 주앙 팔리냐의 부상을 야기할 뻔했다. 매체는 '하프코트 11 대 11 미니게임에서 훈련 열기가 뜨겁게 달아올랐다. 수비 스타 김민재가 슬라이딩 태클로 상대의 슈팅을 막아냈는데, 이 과정에서 대한민국 출신의 이 피지컬 괴물이 팀 동료 팔리냐까지 함께 쓸어버렸다. 포르투갈 출신의 팔리냐는 그라운드에 쓰러져 즉시 통증을 호소했다. 김민재는 곧바로 다가가 사과를 건넸다'며 당시 상황을 설명했다.

AFP연합뉴스

팔리냐의 부상은 작지 않았다. 팀 의사인 요헨 하네 박사도 즉시 그라운드로 달려가 미드필더 팔리냐의 상태를 확인했다. 방출 후보로 거론되는 팔리냐는 왼쪽 정강이에 상처를 입었음에도 우선 훈련을 갔지만 전반전이 끝날 무렵 부상 부위가 붓기 시작했다. 이에 아이싱 조치와 압박 테이핑을 통해 팔리냐에게 임시 조치를 해줬다. 그래도 팔리냐는 고통을 참고 후반전까지 모두 소화했다.

팔리냐의 부상이 크지 않아 다행인 바이에른이다. 팔리냐는 이번 여름 바이에른에서 정리 대상 1순위로 꼽히는 선수다. 지난 시즌에는 토트넘으로 임대 이적을 떠났다. 로베르토 데 제르비 감독 체제에서 토트넘의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 강등 위기를 구한 구세주였다. 토트넘은 팔리냐의 잔류를 원했지만 바이에른에서 이적료를 깎아주지 않아 협상이 결렬돼 일단은 바이에른에 남아있는 상태. 이적시장이 한 달 정도 남은 상황에서 선수가 부상을 당하면 방출에 문제가 생길 수밖에 없다.

AP연합뉴스

김민재가 절대로 일부러 동료를 다치게 하지는 않았을 것이다. 바이에른의 훈련 강도가 워낙 높다는 증거기도 하다. 스포르트 빌트도 '60분간 진행된 이번 훈련은 콤파니 감독의 취향에 딱 맞게 매우 높은 강도로 진행되어 눈길을 끌었다. 콤파니 감독은 끊임없이 선수들을 채찍질했다. 팔리냐의 아찔한 순간이 나오기 전, 콤파니 감독은 옆 피지에서 진행된 수비 훈련 중 김민재의 승부욕을 바짝 끌어올렸다'고 언급했다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com