[오피셜] 김민재 바이에른 잔류 확정, EPL+세리에 이적설 100% 거짓...디렉터 방출 명단 공개 'KIM 제외'

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 대한민국 월드컵대표팀의 공식 기자회견. 김민재가 질문에 답하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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[스포츠조선 김대식 기자]김민재는 더 이상 바이에른 뮌헨의 매각 대상이 아니다.

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막스 에베를 바이에른 스포츠 디렉터는 29일(한국시각) 나다니엘 브라운의 영입을 공식적으로 발표하는 기자회견에서 구단의 여름 이적시장 정책에 대해서도 이야기했다.

그는 현재 구단에서 방출 대상에 오른 선수 3명을 아예 공개적으로 언급했다. 그 안에 김민재는 없었다. "저희에게는 이적을 허용할 용의가 있는 선수 3명이 있다. 그들은 바이에른에서 미래가 없다. 만약 그들이 팀에 남기를 원한다면 힘든 시간이 될 것이다. 구단이 그들을 구상에서 제외했기 때문이다. 그렇게 되면 그들은 아무런 역할도 맡지 못할 것이다. 사샤 보이, 주앙 팔리냐 그리고 브라이언 사라고사가 바로 그 대상"이라고 밝혔다.

김민재는 바이에른으로 이적한 후에 숱하게 방출 명단에 시달렸다. 거액의 이적료와 높은 연봉값을 해내지 못한다는 이유였다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서는 첼시와 뉴캐슬 유나이티드와 연결됐다. 이탈리아의 거함인 AC밀란과 유벤투스는 정말로 김민재 영입을 원하기도 했다. 최근까지도 언급됐던 이적설이다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 김민재 등 선수들이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

하지만 더 이상의 이적설은 이제 루머로 치부할 수 있게 됐다. 에베를 디렉터의 공개 발언은 상당한 무게감을 지닌다. 김민재를 정리하려고 시도했던 인물이 바로 에베를 디렉터였기 때문이다. 하지만 바이에른은 지난 시즌 3옵션으로서 보여준 김민재의 활약에 만족했고, 김민재가 팀을 떠나려고 하지도 않기 때문에 센터백진 운영을 그대로 유지하기로 결정했다.

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추가적으로 에베를 디렉터는 이미 바이에른의 영입 작업도 마무리됐다고 밝혔다. 그는 "이번 여름 이적 루머들을 읽을 때마다 절로 미소가 나오더군요. 저희는 브라운과 이스마엘 사이바리 영입을 매우 신속하게 마무리했다. 그래서 저는 저희의 영입 작업이 완전히 끝났다는 점이 충분히 명확해졌을 것이라 생각했다. 구단과 연결되는 이름들을 보며 웃음만 나왔다. 그런 루머들은 단 0%의 진실도 없다"며 더 이상의 영입은 없을 것이라고 선언했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 김민재의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

추가적인 영입도 없다는 건, 앞서 언급된 3명의 선수가 방출된다고 해도 보강을 계획하고 있지 않다는 이야기다. 지난 시즌 3옵션으로 고려됐던 김민재는 이번 시즌에도 다요 우파메카노와 요나단 타를 넘어야 주전 경쟁이 수월해질 것으로 보인다. 바이에른은 김민재와 함께 다가오는 시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 정복에 나선다.

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한편 바이에른은 다음달 4일에 있을 제주 SK와의 경기를 위해 곧 한국에 방문할 예정이다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com