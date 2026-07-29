'월드컵 탈락의 아픔' 연인·가족과 잊는 잉글랜드 대표팀…최대 4주 휴가 부여→8월초 복귀 예정

조던 픽포드(왼쪽)와 그의 연인 메건. 사진=더선

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[스포츠조선 강우진 기자]2026 FIFA 북중미 월드컵에서 아쉽게 탈락한 잉글랜드 대표팀이 가족들과 휴가를 즐기고 있다.

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영국 더선은 29일(한국시각) '잉글랜드 대표팀 선수들이 월드컵의 아쉬움을 달래기 위해 휴가를 즐기며 재충전의 시간을 보내고 있다'고 보도했다.

잉글랜드는 이번 월드컵 준결승에서 아르헨티나에게 1-2로 역전패당했다. 우승을 목표로 했던 선수들의 실망감은 컸다.

해리 케인과 세 자녀. 사진=더선

새 시즌을 앞두고 주장 해리 케인을 비롯한 여러 선수들은 각자의 휴가지로 떠나 충분한 휴식을 취하고 있다. 케인은 아내 케이트, 세 자녀와 함께 수영장에서 시간을 보내며 자신의 33번째 생일을 기념했다.

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이번 대회에서 잉글랜드 최다 득점을 기록한 주드 벨링엄은 여자 친구 애슐린 카스트로와 함께 하와이로 여행을 떠났다. 그가 산길을 걸으며 아름다운 자연경관을 감상하는 모습이 포착됐다.

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골키퍼 조던 픽포드 역시 꼭 필요했던 휴식을 즐겼다. 그는 연인 메건과 함께 고급 리조트 수영장 옆에서 사진을 촬영하며 여유로운 시간을 보냈다.

휴가를 보내고 있는 에베레치 에제(왼쪽). 사진=더선

아스널의 에베레치 에제와 노니 마두에케도 각자의 휴가 사진을 공개했다. 에제는 요트 위에서 휴식을 취하고, 테니스를 치며 해변을 산책하는 모습을 공유했다. 턱시도를 입고 칵테일을 마시며 여유를 즐기는 데클런 라이스의 사진도 함께 올렸다. 마두에케는 서프보드와 함께 바다에서 수영을 즐기는 사진을 공개했다.

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잉글랜드 선수들은 월드컵 일정을 마친 뒤 3~4주간의 휴가를 부여받았다. 이에 대부분 8월 초 소속팀에 복귀할 예정이다. 에제와 마두에케는 오는 16일 있을 맨체스터 시티와의 커뮤니티 실드 경기에 출전하기를 기대하고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com