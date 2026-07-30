[오피셜]'손흥민보다 2살 위' 조던 헨더슨, 브렌트포드와 전격 계약해지…첼시 입단 거피셜

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - England v DR Congo - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 1, 2026 England's Jordan Henderson and Declan Rice celebrate after the match IMAGN IMAGES via Reuters/Jordan Godfree

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[스포츠조선 윤진만 기자]'노인'을 위한 나라는 없을지 몰라도, '구단'은 있다.

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1990년생, 36세 베테랑 미드필더 조던 헨더슨의 잉글랜드 프리미어리그 명문 첼시 입단이 확정적이다. 같은 잉글랜드 클럽인 브렌트포드는 29일(한국시각) 헨더슨과 상호 합의하에 계약을 해지한다고 발표했다. 2025년 7월 아약스에서 자유계약으로 브렌트포드 유니폼을 입은 잉글랜드 출신 미드필더 헨더슨은 지난 2025~2026시즌 총 34경기를 뛰며 팀의 중원을 든든히 지켰다.

선덜랜드(2008~2011년), 리버풀(2011~2023년)에서 총 15년간 활약한 후 잉글랜드 떠나 사우디아라비아 알이티파크로 향했던 헨더슨은 여전한 실력으로 36세에도 빅클럽에 입단할 수 있다는 사실을 증명했다. 헨더슨은 잉글랜드 대표로 2026년 북중미월드컵에도 참가했으나, 경기엔 출전하지 않았다.

epa13136813 Chelsea Manager Xabi Alonso heads out for the game ahead of the Sydney Super Cup match between Chelsea FC and the Western Sydney Wanderers FC at Accor Stadium in Sydney, Australia, 28 July 2026. EPA/MARK EVANS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

헨더슨은 브렌트포드 구단을 통해 "브렌트포드가 내게 준 기회, 처음부터 저와 제 가족에게 보여준 지원과 배려에 깊은 감사를 드린다. 프리미어리그 복귀는 나에게 정말 중요한 일이었다"며 "클럽의 중요한 시기에 내가 도움이 될 수 있었기를 바란다. 지난시즌 우리는 함께 많은 것을 이뤘다"라고 작별사를 남겼다.

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그는 "브렌트포드는 특별한 축구 클럽이다. 야심차고, 진취적이며, 좋은 사람들로 가득하다. 구단주와 경영진부터 코칭 스태프, 선수들, 그리고 보이지 않는 곳에서 일하는 모든 사람들까지, 브렌트포드의 일원이 될 수 있었던 것은 영광이었다"라고 말했다.

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영국공영방송 'BBC' 등 영국 매체는 일제히 헨더슨이 첼시 입단이 임박했다고 보도하고 있다. 사비 알론소 첼시 신임감독은 프리시즌 기간에 균형잡힌 스쿼드의 중요성을 강조했다. 헨더슨과 메디컬테스트를 앞둔 공격수 대니 웰백에 관한 직접적인 언급은 없었지만, 두 베테랑의 필요성을 시사한 것으로 해석된다.

헨더슨과 36세 동갑인 웰백은 지난 두 시즌 연속 브라이튼 소속으로 프리미어리그에서 두자릿수 득점을 기록하는 놀라운 활약을 선보인 끝에 첼시 유니폼을 입게 됐다. 맨유(2008~2014년) 시절 '해버지' 박지성과 호흡을 맞췄던 웰백은 맨유, 아스널(2014~2019년)을 거쳤다. 첼시에서 뛰면 세 구단에서 모두 뛴 최초의 역사를 쓴다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com