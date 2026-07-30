파격 의상! 축구선수 남친보다 화제 된 파머 여친…EPL 방송 진행자와 브루노마스 콘서트 즐겨

콜 파머(오른쪽)와 올리비아 홀더. 사진=더선

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[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL) 첼시에서 뛰고 있는 콜 파머는 자신만큼이나 인기 있는 여자친구를 두고 있다. 파머의 여자친구 올리비아 홀더는 EPL 방송 진행자와 함께 콘서트를 즐겼는데 이 모습이 화제가 됐다.

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영국 더선은 29일(한국시각) '파머의 여자친구 홀더는 EPL 방송 진행자와 함께 잊지 못할 콘서트의 밤을 보냈다'며 '홀더는 웸블리 스타디움에서 열린 브루노 마스의 공연을 관람하기 위해 현장을 찾았다'고 보도했다.

파머와 홀더는 지난해 크리스마스 런던의 윈터 원더랜드에서 함께 있는 모습이 처음 목격됐다. 이후 얼마 지나지 않아 공개 연인이 됐으며, 모델인 홀더는 팔머와 함께 떠난 휴가에서 과감한 의상을 입은 사진을 자주 공개하며 화제를 모은 바 있다.

사진=더선

이날 그녀는 영국의 스포츠 진행자 엘리 콜린스와 함께했다. 두 사람은 인상적인 패션을 선보이며 팬들의 시선을 사로잡았다. 콜린스는 흰색 상의에 반짝이는 금빛 스커트를 입고 객석에서 공연을 즐겼다. 반면 홀더는 비슷한 흰색 상의에 빨간 체크무늬 바지를 매치했다.

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두 사람은 공연을 즐기는 동안 스콘까지 먹으며 시간을 보냈다. 콜린스는 콘서트에서 찍은 여러 장의 사진을 인스타그램(SNS)에 공개했다. 그녀의 인스타그램 팔로워는 약 5만 명에 이른다. 그녀는 게시물에 "브루노 마스, 스콘, 그리고 내가 가장 좋아하는 사람들과 함께한 밤"이라고 남겼다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com