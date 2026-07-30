이강인 인기 미쳤습니다! 유니폼 판매량 최다→데뷔전도 안 치렀는데…알바레스 같은 '네임드'까지 넘었다

[스포츠조선 강우진 기자]아틀레티코 마드리드에 불어온 이강인 열풍은 실로 대단했다. 한 경기도 뛰지 않은 이강인의 유니폼이 불티나게 팔리고 있다.
스페인 마르카는 29일(한국시각) '이강인은 아틀레티코의 유니폼을 실제로 입고 경기에 나서기도 전에 가장 큰 영향력을 만들어낸 사례가 됐다'며 '훌리안 알바레스와 같은 빅네임을 포함해 그 누구도 아틀레티코의 유니폼을 입기 전에 이렇게 많은 유니폼을 판매한 적이 없다'고 보도했다.
이강인은 아틀레티코의 레전드 앙투안 그리즈만을 넘어서는 선수를 목표로 한다. 그는 그리즈만이 사용했던 등번호 7번을 물려받았다. 구단이 그에게 얼마나 큰 기대를 걸고 있는지를 분명하게 보여주는 상징이다. 이강인에 대한 팬들의 막대한 성원에도 보답해야 한다. 이러한 열풍은 자연스럽게 아틀레티코의 수익 증가로도 이어지고 있다.
하지만 이강인 영입의 영향력이 폭발한 곳은 한국만이 아니다. 또 다른 핵심 시장은 미국이다. 한국을 제외하면 미국에는 약 200만명의 한인이 거주하고 있으며, 이는 해외 한인 사회 가운데 가장 큰 규모다. 이강인의 영입으로 미국에서도 아틀레티코 관련 유니폼 판매가 급증했다고 한다.
이강인 열풍은 이제 시작이다. 8월 초부터 시작될 아틀레티코의 방한 경기가 메인이다. 아틀레티코는 한국에서 '아틀레티 하우스'를 열 예정이다. 공식 매장을 마련해 상품을 판매하고, 다양한 이벤트도 진행할 계획이다. 한국의 주요 대형 쇼핑몰에도 공식 판매점 두 곳이 추가로 들어설 예정으로 알려졌다. 현재로서는 이 판매점들이 상설 매장으로 운영되지는 않는다. 이강인 열풍이 얼마나 거세냐에 따라 운영 방식이 달라질 수 있다.
이강인의 데뷔전이 언제가 될지 관심이 모아진다. 이강인은 아직 한국을 떠나지 못하고 있다. 병역 관련해서 처리해야 할 절차가 남아 있기 때문이다. 이 때문에 방한하는 아틀레티코와 한국에서 만날 가능성도 있다.
지금으로서는 아틀레티코에게 이강인은 마케팅적으로만 가치 있는 선수로 보일 수 있다. 아틀레티코가 이강인을 영입한 가장 큰 이유는 그의 축구적 역량이다.
매체는 '아틀레티코가 이강인을 영입한 가장 큰 이유는 경기장에서 그에게 기대하는 활약'이라며 '구단은 그를 새로운 그리즈만으로 보고 있디'고 주장했다.
이어 '이강인은 팀의 수준을 한 단계 끌어올릴 수 있는 선수다'면서도 '그렇다고 해서 이강인이 아틀레티코에 불러온 엄청난 열풍을 낮게 평가할 필요는 없다'고 덧붙였다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com