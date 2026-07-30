이강인 인기 미쳤습니다! 유니폼 판매량 최다→데뷔전도 안 치렀는데…알바레스 같은 '네임드'까지 넘었다

이강인. 사진=파리 노 리밋

이강인의 등번호 7번 유니폼. 사진=아틀레티코 마드리드.

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[스포츠조선 강우진 기자]아틀레티코 마드리드에 불어온 이강인 열풍은 실로 대단했다. 한 경기도 뛰지 않은 이강인의 유니폼이 불티나게 팔리고 있다.

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스페인 마르카는 29일(한국시각) '이강인은 아틀레티코의 유니폼을 실제로 입고 경기에 나서기도 전에 가장 큰 영향력을 만들어낸 사례가 됐다'며 '훌리안 알바레스와 같은 빅네임을 포함해 그 누구도 아틀레티코의 유니폼을 입기 전에 이렇게 많은 유니폼을 판매한 적이 없다'고 보도했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 이강인이 팬들에게 인사하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

이강인은 아틀레티코의 레전드 앙투안 그리즈만을 넘어서는 선수를 목표로 한다. 그는 그리즈만이 사용했던 등번호 7번을 물려받았다. 구단이 그에게 얼마나 큰 기대를 걸고 있는지를 분명하게 보여주는 상징이다. 이강인에 대한 팬들의 막대한 성원에도 보답해야 한다. 이러한 열풍은 자연스럽게 아틀레티코의 수익 증가로도 이어지고 있다.

하지만 이강인 영입의 영향력이 폭발한 곳은 한국만이 아니다. 또 다른 핵심 시장은 미국이다. 한국을 제외하면 미국에는 약 200만명의 한인이 거주하고 있으며, 이는 해외 한인 사회 가운데 가장 큰 규모다. 이강인의 영입으로 미국에서도 아틀레티코 관련 유니폼 판매가 급증했다고 한다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이강인이 슛팅을 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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이강인 열풍은 이제 시작이다. 8월 초부터 시작될 아틀레티코의 방한 경기가 메인이다. 아틀레티코는 한국에서 '아틀레티 하우스'를 열 예정이다. 공식 매장을 마련해 상품을 판매하고, 다양한 이벤트도 진행할 계획이다. 한국의 주요 대형 쇼핑몰에도 공식 판매점 두 곳이 추가로 들어설 예정으로 알려졌다. 현재로서는 이 판매점들이 상설 매장으로 운영되지는 않는다. 이강인 열풍이 얼마나 거세냐에 따라 운영 방식이 달라질 수 있다.

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이강인의 데뷔전이 언제가 될지 관심이 모아진다. 이강인은 아직 한국을 떠나지 못하고 있다. 병역 관련해서 처리해야 할 절차가 남아 있기 때문이다. 이 때문에 방한하는 아틀레티코와 한국에서 만날 가능성도 있다.

8일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련, 이강인이 축구화 끈을 조여메고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.08/

지금으로서는 아틀레티코에게 이강인은 마케팅적으로만 가치 있는 선수로 보일 수 있다. 아틀레티코가 이강인을 영입한 가장 큰 이유는 그의 축구적 역량이다.

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매체는 '아틀레티코가 이강인을 영입한 가장 큰 이유는 경기장에서 그에게 기대하는 활약'이라며 '구단은 그를 새로운 그리즈만으로 보고 있디'고 주장했다.

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이어 '이강인은 팀의 수준을 한 단계 끌어올릴 수 있는 선수다'면서도 '그렇다고 해서 이강인이 아틀레티코에 불러온 엄청난 열풍을 낮게 평가할 필요는 없다'고 덧붙였다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com