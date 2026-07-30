"이제 더는 하기 싫어" 네이마르 '대표팀 은퇴' 소신 발언!…"역사 만들었고, 행복했다"→브라질 세대교체 서막

인터뷰 중인 네이마르 주니오르. 사진=포스트 유나이티드 영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]네이마르 주니오르가 브라질 대표팀에서 은퇴했다. 자신의 입으로 앞으로의 미래에 대해서 직접 밝혔다.

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스페인 문도 데포르티보는 29일(한국시각) '네이마르는 그의 국제무대 커리어가 사실상 끝났음을 확인하는 발언을 했다'고 보도했다.

네이마르는 지난 26일 샤페코엔시와의 경기가 끝난 후 대표팀 은퇴를 선언했다. 그는 "대표팀에서의 내 시간은 끝났다"며 "나는 역사를 만들었고, 정말 행복했다"고 말했다. 또 그는 "내 피와 인생을 바쳤고, 노란 유니폼을 위해 언제나 싸우며 모든 것을 쏟아부었다"며 "하지만 이제는 더 이상 그렇게 하고 싶지 않다"고 전했다.

사실상 이 자리에서 네이마르는 브라질 대표팀에서의 은퇴를 선언했다. 이보다 더 분명한 메시지는 없었다. 브라질 대표팀을 향한 사실상의 공식적인 작별 인사였다.

AFP연합뉴스

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브라질이 지난 2026 북중미 월드컵에서 노르웨이에 패한 이후부터 네이마르의 대표팀에서의 역할에 대한 의문부호는 있었다. 은퇴가 유력했지만, 공식적인 발표는 아직까지 나오지 않았다.

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이번 월드컵 실패에서 충격을 받은 브라질 대표팀은 새로운 시대를 시작한다. 카를로 안첼로티 브라질 대표팀 감독은 오는 2030 FIFA 월드컵을 목표로 한 세대교체 작업을 추진 중이다. 대표팀의 대대적인 개편을 이끌 것으로 예상된다. 네이마르의 은퇴 발언이 그 시작이 될 수도 있다.

이날 네이마르는 논란의 중심에 서기도 했다. 샤페코엔시와 무승부를 거둔 이후 산투스의 어린 선수들을 강하게 질책했다는 의혹이 제기됐기 때문이다. 네이마르는 인터뷰에서 자신이 동료들에게 책임감을 가지라고 요구한 것은 사실이지만, 선을 넘는 행동은 하지 않았다고 설명했다. 주장으로서의 역할을 수행했을 뿐이라고 강조했다. 네이마르는 "나는 주장이고, 말할 권리가 있다"고 말한 것으로 알려졌다. 브라질 현지에서는 그의 해명보다도 월드컵 은퇴를 암시하는 발언에 더 귀를 기울이고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com