'헉!' 소리나는 초미녀와 결별→월드컵 우승이 무슨 소용이랴…니코 윌리엄스의 씁쓸한 휴가

니코 윌리엄스(오른쪽)와 아인히 가르시아. 사진=엘문도

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[스포츠조선 강우진 기자]니코 윌리엄스(아틀레틱 클루브)가 2026 북중미 월드컵이 끝난 후 그의 연인과 헤어진 것으로 보인다. 스페인의 월드컵 우승이라는 기쁨도 잠시, 윌리엄스는 아름다운 여자친구와 결별하면서 쓸쓸한 휴가를 보내고 있다.

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스페인 엘문도는 29일(한국시각) '니코 윌리엄스와 아인히 가르시아는 2년간의 연애를 끝냈지만, 원만하게 헤어진 것으로 전해졌다'고 보도했다.

얼마 전만 해도 윌리엄스와 가르시아는 미국 뉴욕의 경기장에서 함께 월드컵 우승의 기쁨을 만끽하고 있었다. 사회관계망서비스(SNS)에는 서로를 향한 다정한 메시지가 이어졌고, 약 50일간의 월드컵 기간 내내 서로를 응원하며 함께했다. 모든 것이 순조롭게 흘러가는 듯했다. 하지만 이제 두 사람의 관계는 끝난 것으로 보인다.

사진=엘문도

스페인의 하비 오요스 기자에 따르면 두 사람은 약 2년간의 교제를 마무리했고, 좋은 관계로 결별했다고 한다.

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오요스는 "주변 사람들이 특히 강조한 부분이 있다"며 "두 사람은 지금도 서로에게 큰 애정을 갖고 있으며, 이상한 일은 전혀 없었다는 것"이라고 말했다.

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이어 "불륜이나 제3자의 개입도 없었다"며 "인생은 어떻게 될지 모르지만, 현재로서는 두 사람 모두 싱글이다"고 덧붙였다.

윌리엄스와 가르시아는 그녀의 언니를 통해 처음 만났다. 두 사람은 2024년 중반부터 교제를 시작했으며, 지난 2년 동안 함께 여행을 다녔다. 윌리엄스가 부상으로 인해 꾸준히 경기에 출전하지 못했던 어려운 시기도 함께 견뎌냈다.

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현재 윌리엄스는 스페인 이비사에서 친구들과 휴가를 보내며 싱글 생활을 즐기고 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com