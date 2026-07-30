韓 축구 대형 희소식! '국가대표 수비수' 이한범, 벨기에 구단 '속전속결' 영입 시도 이유 있었다..."리버풀-도르트문트도 관심 집중"

사진=이한범 SNS 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]이한범을 향한 클럽 브뤼헤의 구애, 빠르게 협상 마무리에 돌입한 이유가 있었다.

Advertisement

이한범은 최근 벨기에 리그 이적 가능성이 커지고 있다. 벨기에 유력기자인 샤샤 타볼리에리는 29일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '클럽 브뤼헤가 이한범 영입을 위해 적극적으로 추진 중이다'며 '이한범은 이미 미트윌란과 협상에서 진전을 이루기 위해 노력 중인 클럽 브뤼헤의 진지한 옵션이다. 선수는 이번 이적에 문을 열었다'고 밝혔다.

벨기에의 HLN도 '클럽 브뤼헤가 이한범 영입에 근접했다'며 '모든 것이 계획대로 진행된다면 이한범은 브뤼헤의 센터백으로 활약할 것이다. 구단은 가능한 한 빨리 계약을 마무리 짓기를 희망한다. 이한범은 이미 브뤼헤와 개인 합의를 완료했고, 계약도 거의 마무리 단계다. 이한범은 수비의 중심을 맡을 예정이다'고 설명했다.

대한민국 월드컵 대표팀이 23일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 비공개 훈련을 가졌다. 이한범이 훈련 전 열린 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.23/

유럽에서 적응을 마치고 기량을 뽐낸 결과였다. 미트윌란 이적 후 긴 적응기를 보낸 이한범은 2025~2026시즌 팀의 주축으로서 활약하며 리그와 유로파리그를 모두 누볐다. 벨기에 명문 중 하나인 클럽 브뤼헤의 관심을 끌기에는 충분했다. 이한범 또한 미트윌란과의 재계약을 거절하고, 다시 도약을 하길 원하고 있다.

Advertisement

브뤼헤 이적은 기대했던 빅리그 진출은 아니지만, 그럼에도 이한범에게는 확실한 도약이다. 이한범이 활약 중인 덴마크 수페르리가는 유럽축구연맹(UEFA) 기준 12위, 벨기에 주필러 프로 리그는 7위다. 브뤼헤는 벨기에 리그에서도 명문 구단에 속한다. 지난 시즌 우승까지도 차지했다.

Advertisement

브뤼헤의 영입 시도는 굉장히 속전속결이다. 하위 리그에 속한 선수의 재능에 주목한 것임에도 굉장히 빠르게 이한범 영입을 몰아붙이고 있다. 벨기에의 부트발벨기에는 '브뤼헤가 이한범 영입에 적극적으로 나서고 있다. 소식에 따르면 미트윌란은 500만~600만 유로의 초기 제안을 거절했다. 최종 이적료가 약 700만 유로에 달할 경우, 이한범은 클럽 브뤼헤 역사상 가장 비싼 수비수가 될 것'이라며 대단한 규모의 제안을 건넸다고 밝혔다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이한범이 체코 파벨 슐츠를 수비하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

이유가 있었다. 이한범을 향한 관심이 브뤼헤만이 아니었기 때문이다. 부트발벨기에는 '이한범은 올해 국제 무대에서도 두각을 나타냈다. 2026년 북중미월드컵 조별리그 3경기에 모두 풀타임 출전했다. 뛰어난 활약 덕분에 클럽 브뤼헤뿐만 아니라 올림피크 리옹, 리즈 유나이티드, RB 라이프치히, AS 모나코, 나폴리, 보루시아 도르트문트, 리버풀 등 여러 빅클럽들이 그에게 관심을 보이고 있는 것으로 알려졌다'고 설명했다.

Advertisement

이한범을 향한 여러 구단의 관심을 고려하면, 급한 쪽은 브뤼헤가 될 수 있다. 미트윌란으로서는 빅리그 구단의 제안이라도 도착한다면 경쟁을 통해 더 많은 이적료를 받을 가능성도 충분하다. 올여름 치솟은 이한범의 가치, 이적 관심에서부터 뜨거운 한국 국가대표 수비수의 거취에 관심이 쏠릴 전망이다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com