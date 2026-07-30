韓 축구 초대형 경사! 이강인, 마침내 PSG 탈출 성공→ATM '오피셜' 나오자마자 대기록 달성..."구단 역대 최고 수준, 유니폼 판매량 대단"

스포츠조선 DB

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인의 영향력은 벌써부터 아틀레티코 마드리드, 스페인을 놀라게 하고 있다.

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아틀레티코 소식에 정통한 다비드 메디나 기자는 29일(한국시각) '폭탄 이강인'이라고 보도하며 이강인의 엄청난 파급력에 주목했다.

이강인은 25일 아틀레티코 구단 홈페이지를 통해 이적이 공식 발표됐다. 오랜 기간 기다려왔던 공식 발표, 팬들은 크게 환호했다. 계약 기간은 5년, 이강인은 3년 만에 익숙했던 스페인 무대로 복귀를 알렸다. 이적료도 대단했다. 총액 4000만 유로 수준, 손흥민의 토트넘 이적 당시 이적료인 3000만 유로보다 1000만 유로 많은 이적료를 기록하며 한국 선수 역대 2위에 올랐다.

사진=아틀레티코 SNS 캡처

이강인에 대한 아틀레티코의 기대치는 등번호에서 드러난다. 7번, 앙투완 그리즈만을 비롯해 아드리안, 디에고 포를란 등 아틀레티코의 핵심 선수들이 사용했던 번호다. 특히 그리즈만은 아틀레티코의 2010년대를 상징하는 에이스, 그 무게감이 남다를 수밖에 없다.

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아직 합류는 이뤄지지 않았다. 국내 서류 절차가 문제다. 스페인의 아스는 '이강인은 서류 절차가 완료될 때까지는 아틀레티코 마드리드에 합류할 수 없다. 8월 5일 서울 원정에 맞춰 팀에 합류할 가능성도 있다. 그는 스페인 마드리드로 가지 않고 한국에서 아틀레티코 마드리드에 합류할 것이다. 만약 그 전에 서류 절차가 마무리된다면 스페인으로 건너가 팀에 합류할 수 있다'고 했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 이강인의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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하지만 이강인은 합류 전부터 뜨거운 인기로 자신의 존재감을 알리고 있다. 메디나 기자는 '이강인은 이적 이후 최근 며칠 동안 쏟아진 관심이 그가 얼마나 중요한 역할을 할지를 기대하는 분명한 신호다'며 '초기 유니폼 판매 수치가 모든 것을 말해준다. 훌리안 알바레스와 같은 유명 선수조차도 클럽에 합류하기 전에 이렇게 많은 유니폼을 판매한 적은 없었다. 이런 파급 효과는 당연히 구단의 수익 증가로 이어질 것이다'고 전했다.

이미 예견된 효과였다. 파리 생제르맹(PSG) 이적 당시에도 아시아 시장 개척의 교두보였다. 구단 역사상 첫 한국 선수였던 이강인은 입단했던 2023~2024시즌 당시 유니폼 판매량이 당시 팀 내 최고 스타였던 킬리안 음바페와 견줄 수준이라고 밝혔다. PSG 소식에 정통한 프랑스 유력 기자 압델라흐 불마 기자는 '마요르카에서 이적한 이후 큰 인기를 얻은 이강인은 유니폼을 가장 많이 판매한 PSG 선수다. 음바페보다 약간 앞선다'고 밝혔다. 아틀레티코에서도 마찬가지의 영향력을 뽐내고 있다.

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본격적인 활약이 시작된다면, 이강인의 파급 효과는 더 커질 수 있다. 입단식 전부터 유니폼 판매로 모두를 놀라게 한 이강인의 새로운 여정은 아직 시작조차 하지 않았다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com