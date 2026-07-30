"韓 축구 초대형 호재!" '리버풀이 지켜본 재능' 이한범 이적 임박…'벨기에 명문' 클럽 브뤼헤 1050만 유로→셀온 조항 15%

사진=이한범 SNS 캡처

사진=사샤 타볼리에리 SNS 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]'제2 김민재' 이한범(미트윌란)의 이적이 임박했다.

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유럽 이적 시장에 정통한 벤 제이콥스 기자는 30일(이하 한국시각) 개인 계정을 통해 '클럽 브뤼헤(벨기에)가 미트윌란의 대한민국 국가대표 이한범 영입이 임박했다. 기본 이적료 900만유로에 추가 이적료 150만유로가 더해진 금액이다. 최종 절차만 마무리되면 이적이 확정될 것으로 보인다. 미트윌란은 앞으로 (이한범) 이적시 15%의 지분(셀온 조항)을 보유하게 된다'고 단독 보도했다. 앞서 사샤 타볼리에리 기자도 '클럽 브뤼헤가 이한범 영입에 박차를 가하고 있다. 이한범은 미트윌란과 협상을 진행 중인 클럽 브뤼헤의 주요 영입 후보다. 선수 본인도 이적 가능성을 시사했다'고 했다. 이한범의 거취에 대해 연일 관련 소식이 쏟아지고 있다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 경기를 펼치는 이한범의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

2002년생 이한범은 연령별 대표팀을 두루 거치며 엘리트 코스를 밟았다. FC서울에서 성장해 2023년 여름 이적 시장을 통해 미트윌란으로 이적했다. 그는 미트윌란에서 두 시즌 가까이 거의 경기에 나서지 못했다. 하지만 2024~2025시즌 막판 힘겹게 기회를 잡았고, 이를 놓치지 않았다. 그는 2025~2026시즌 팀의 핵심 센터백으로 활약했다.

성장을 거듭한 이한범은 2026년 북중미월드컵 최종 명단에 이름을 올렸다. 체코와의 조별리그 A조 첫 경기에서 장신 공격수들을 꽁꽁 묶었다. 멕시코와의 두 번째 경기에서는 '주포' 훌리안 키뇨네스(알 카디시야)를 막아세웠다. 그는 남아공과의 최종전까지 세 경기 모두 선발로 나서 활약했다.

대한민국 월드컵 대표팀이 23일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 비공개 훈련을 가졌다. 이한범이 훈련 전 열린 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.23/

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소속팀과 대표팀을 오가며 활약한 이한범은 올 여름 이적 시장의 '핫 가이'로 떠올랐다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 비롯해 이탈리아, 프랑스 등 전역의 관심을 한 몸에 받고 있다. 앞서 영국 언론 '팀토크'는 '이한범을 향한 관심이 유럽 전역에서 커지고 있다. 리버풀, 리즈, 첼시, 뉴캐슬 유나이티드, 브라이턴(이상 잉글랜드) 등은 최근 몇 달 동안 그를 지켜본 클럽이다. 그는 미트윌란과의 계약 기간이 12개월 밖에 남지 않았다. 이러한 상황은 잠재적 영입 팀들의 관심을 더욱 증폭시켰다. 그는 EPL 뿐만 아니라 나폴리(이탈리아), 리옹(프랑스) 등의 관심을 받고 있다'고 했다. 크리스티안 바흐 바크 미트윌란 스포츠 디렉터도 덴마크 언론을 통해 "이한범은 우리 팀에서 좋은 활약을 보여줬다. 당연히 빅클럽들의 관심도 있다. 이제 선수와 어떤 구단이 적합할지, 이적료는 얼마가 좋을지 알아내는 것은 우리의 몫"이라고 말했다.

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현재 이한범은 현재 부상 재활에 몰두하고 있다. 그는 26일 쇠네르위스케와의 덴마크 수페르리가 1라운드(3대2 승)에 제외됐다. 마이크 툴버그 미트윌란 감독은 "이한범이 가벼운 부상으로 나서지 못했다"고 했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com