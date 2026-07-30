'흥민아, 미국에 남을 거 같다' '전 토트넘 사령탑' 포체티노, 미국축구협회와 4년 계약 연장 협의 중..'양 측 모두 원해, 시기상 유럽 빅클럽 자리 없어'

SEATTLE, WASHINGTON - JULY 06: Mauricio Pochettino, Head Coach of the United States, looks on before the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between USA and Belgium at Seattle Stadium on July 06, 2026 in Seattle, Washington. Alex Grimm/Getty Images/AFP (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]미국 축구대표팀을 2026년 북중미월드컵 16강으로 이끈 아르헨티나 출신 마우리시오 포체티노 감독이 미국축구협회와 4년 계약 연장을 앞두고 있다.

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매체 '디 애슬레틱'에 따르면 포체티노가 2030년까지 미국 대표팀 감독직을 유지하는 합의가 진행 중이라고 한다. 협상이 계속되고 있으며 아직 최종 타결되지는 않았다고 전했다. 협상이 결렬될 가능성은 낮아 보인다. 미국축구협회 CEO 뱃슨은 "남자 국가대표팀 감독직 관점에서 볼 때, 우리는 마우리시오 및 코칭스태프와 향후 일정에 대해 적극적인 논의를 진행하고 있다"라며 "우리 모두는 미국 축구의 최고의 날들이 우리 앞에 기다리고 있다는 믿음을 공유하고 있으며, 그들 역시 우리 사회의 모든 수준에서 영향을 미칠 수 있는 이 기회에 대해 기대를 품고 있다"고 말했다.

만 54세인 포체티노의 기존 계약은 북중미월드컵 종료 후 만료될 예정이었다. 하지만 미국 대표팀이 16강에 진출하는 등 기대이상의 성적을 거두면서 상황이 달라졌다. 미국은 16강에서 벨기에에 1대4로 져 대회를 마감했다.

미국축구협회는 이번 대회 16강 성적과 대표팀의 경기력을 놓고 포체티노에 대해 긍정적인 평가를 한 것으로 알려졌다. 새로운 사령탑을 선임하는 것 보다 한번 더 그에게 기회를 주는 게 더 낫다는 평가를 한 것이다. 2030년 월드컵까지 함께 하는 쪽으로 큰 틀을 정한 것이다.

United States head coach Mauricio Pochettino acknowledges supporters after the World Cup round of 16 soccer match between the United States and Belgium in Seattle, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren)

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미국축구협회는 지난 8일 성명서에서 "우리는 월드컵 이전에 포체티노 감독과 미래에 대해 긍정적인 대화를 나누었다. 우리는 월드컵이 끝난 후 휴식과 성찰의 기회를 가진 뒤 그러한 대화를 이어가기로 합의했다. 우리는 마우리시오 감독과 그의 코칭스태프, 그리고 프로그램에 참여한 모든 이들에게 큰 존경과 감사를 표한다"면서 "우리는 우리의 잠재력에 대한 흥분을 공유하고 있으며, 또 우리의 야망을 달성하기 위해 모든 수준에서 여전히 필요한 작업의 양에 대해서도 명확한 인식을 함께 하고 있다"고 밝혔다. 당시 포체티노도 자신의 미래에 대한 기자의 질문에 "협회가 대화를 원한다면 앞으로 몇 주 안에 이야기를 시작할 수 있다. 지금은 조금 휴식을 취하고, 생각하고, 협회와 대화를 나누며 어떤 결정을 내릴지 지켜볼 때다. 나는 매우 행복하다. 우리는 좋은 관계를 구축해왔다"고 말했다.

SEATTLE, WASHINGTON - JULY 05: Mauricio Pochettino, Head Coach of the United States, attends a press conference ahead of the FIFA World Cup 2026 Round of 16 Match at Seattle Stadium on July 05, 2026 in Seattle, Washington. Jamie Squire/Getty Images/AFP (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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이번 월드컵 개막에 앞서 포체티노 감독의 유럽 리그 복귀 루머가 끊이지 않았다. 실제로 그의 대리인들이 유럽 빅클럽들과 접촉한 것도 사실이다. 그렇지만 북중미월드컵 개막 전후로 유럽 다수의 클럽들이 사령탑을 확정했다. EPL의 맨체스터 유나이티드는 마이클 캐릭으로, 리버풀은 안도니 이라올라로, 첼시는 사비 알론소로, 맨체스터 시티는 엔조 마레스카로, 스페인 레알 마드리드는 조세 무리뉴로, 이탈리아 AC밀란은 루벤 아모림으로, 나폴리는 마시밀리아노 알레그리 등이 새로 지휘봉을 잡았다. 포체티노 감독이 움직일 운신의 폭이 거의 없어졌다.

과거 토트넘, 파리생제르맹, 첼시 등을 이끌었던 포체티노는 2024년 9월 미국대표팀 지휘봉을 잡았다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com