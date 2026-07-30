지금까지 이런 선수는 없었다! "韓 최고 재능 파워" 이것이 바로 '이강인 효과'…아틀레티코 마드리드 유니폼 판매량 1위 등극

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이강인이 슛팅을 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

사진=아틀레티코 마드리드 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]이것이 바로 '이강인(아틀레티코 마드리드) 효과'다. 스페인도 깜짝 놀랐다.

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스페인 언론 '마르카'는 30일(이하 한국시각) '이강인의 인기가 폭발적이다. 아직 경기에 나서지 않았는데도 유니폼 판매량 1위를 기록했다. 그는 한국과 미국에서 가장 많은 판매량을 기록하고 있다. 아틀레티코 마드리드의 공식 팬클럽은 서울에서 문을 열 예정'이라고 보도했다.

아틀레티코 마드리드는 지난 25일 '한국 국가대표 이강인 이적에 파리생제르맹(PSG)과 합의했다. 이강인은 2031년 6월 30일까지 우리 팀과 계약했다'고 공식 발표했다. 그는 앞으로 '에이스의 상징' 7번을 달고 뛴다. 그동안 팀의 핵심이던 앙투안 그리에즈만(올랜도)이 달고 뛰던 번호다.

사진=아틀레티코 마드리드 공식 계정 캡처

'마르카'는 '이강인은 그리에즈만 대체 선수 이상의 존재임을 보여주고 있다. 그는 그리에즈만의 7번을 물려받았는데, 이는 그에게 얼마나 중요한 역할을 맡길 것인지를 분명히 보여주는 신호다. 입단 뒤 며칠 만에 폭발적인 인기가 이를 증명하고 있다. 초기 판매량만 봐도 알 수 있다. 그가 유니폼을 입기도 전에 이미 엄청난 화제를 불러일으켰다. 훌리안 알바레즈 등도 입단 전에 이렇게 많은 유니폼을 판매한 적은 없다. 이러한 파급 효과는 당연히 구단의 수익 증대로 이어졌다'고 했다.

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이 매체는 '그의 영입 소식이 한국을 들썩이게 했다는 것은 계약 발표 당시부터 분명하게 드러났다. 서울의 상징적인 건물들이 붉은색과 흰색 유니폼으로 장식됐다. 이는 한국만이 아니다. 한국 외 최대 규모의 한국인 커뮤니티를 구성하는 미국 덕분에 판매량이 급증했다'고 전했다.

사진=아틀레티코 마드리드 공식 계정 캡처

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이강인은 8월 9일 서울월드컵경기장에서 열리는 아틀레티코 마드리드와 맨시티(잉글랜드)의 비시즌 친선 경기에서 새 유니폼을 입고 팬들 앞에 모습을 드러낼 예정이다. '마르카'는 '아틀레티코 마드리드는 공식 스토어를 운영하고, 다양한 이벤트를 펼칠 예정이다. 모든 계획이 진행되는 가운데 이강인은 아직 공식적으로 소개도 되지 않았다. 그는 항저우아시안게임 금메달로 병역 혜택을 받았는데, 서류를 기다리고 있기 때문이다. 이 모든 것에도 불구하고 아틀레티코 마드리드가 그를 영입한 이유는 경기장에서 기대하고 바라는 것'이라고 덧붙였다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com