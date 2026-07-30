'이걸 은퇴 오피셜로 봐야 하나' '울보' 네이마르 "국가대표팀에서의 내 시간은 끝났다" 국대 은퇴 재암시..일부에선 '번복 가능성 늘 있다'

TOPSHOT - Brazil's forward #10 Neymar reacts after losing the 2026 World Cup round of 16 football match between Brazil and Norway at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 5, 2026. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway - New York New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 5, 2026 Brazil's Neymar and Raphinha look dejected after the match as Brazil are eliminated from the World Cup IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang TPX IMAGES OF THE DAY

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[스포츠조선 노주환 기자]브라질 축구 스타 네이마르가 자신의 국가대표 은퇴를 재확인하는 코멘트를 했다.

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네이마르가 브라질이 북중미월드컵 16강서 노르웨이에 패한 이후 자신의 국가대표 커리어가 끝났음을 암시했다. 그후 다시 더 이상 브라질 대표팀에서 뛰고 싶지 않다고 심정을 밝혀 대표팀 은퇴를 사실상 확인하는 듯한 모습을 보였다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway - New York New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 5, 2026 Brazil's Neymar Jr. looks dejected after the match as Brazil are eliminated from the World Cup REUTERS/Jeenah Moon TPX IMAGES OF THE DAY

브라질 국가대표 역대 최다 득점자인 만 34세의 네이마르는 29일(한국시각) 브라질 산투스가 베네수엘라의 우니베르시다드 센트랄을 4대2로 꺾은 코파 수다메리카나 경기 직후 대표팀 은퇴 발언을 했다. 그는 현장 기자들에게 "국가대표팀에서의 내 시간은 이미 끝났다. 나는 그곳에서 역사를 썼고, 매우 기쁘게 생각한다. 많은 것을 경험했고, 피와 삶을 바쳤으며, 노란 유니폼을 위해 항상 싸우고 투쟁했다. 하지만 이제는 더 이상 원하지 않는 것 같다"고 말했다. 일부에선 네이마르의 완전한 국가대표 은퇴라고 보기는 이르다는 분석도 있다. 언제라도 말을 뒤집어 번복할 수도 있기 때문이다.

이번 발언은 지난 6일 브라질이 이번 월드컵 16강서 노르웨이에 1대2로 패한 직후 그가 했던 발언을 재확인한 것이다. 당시 그 경기서 교체 출전해 추가시간에 페널티킥골을 넣은 뒤, 네이마르는 브라질 방송사의 인터뷰에서 자신의 국가대표 커리어가 끝났음을 암시했다. 그는 "시도하고 또 시도했다. 이제 끝났다"라고 했다. 네이마르는 노르웨이전 후 그라운드에 앉아 눈물을 보였다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway - New York New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 5, 2026 Brazil's Neymar Jr. looks dejected as he acknowledges fans after the match as Brazil are eliminated from the World Cup REUTERS/Mike Segar TPX IMAGES OF THE DAY

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브라질은 2002년 한-일월드컵 우승 이후 대회 정상에 오르지 못하고 있다. 통산 5회 우승국인 브라질의 6번째 우승을 향한 기다림은 계속 되고 있다.

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이번 대회까지 통산 4번의 월드컵 본선에 출전한 네이마르는 FC바르셀로나, PSG 등에서 화려한 클럽 커리어를 보냈으나, 국가대표팀에서는 2013년 컨페더레이션스컵 단 하나의 우승 트로피만을 거머쥐었다. 국가대표 커리어 통산 성적은 130경기 출전 80골-58도움이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com