손흥민, MLS 올스타전 선발 출전...주장 완장까지! MLS 올스타전 명단 발표[라인업]

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민이 별들의 축제에 선발 출전한다.

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미국메이저리그사커(MLS) 올스타팀은 30일 오전 9시(한국시각) 미국 노스캐롤라이나주 샬럿의 뱅크 오브 아메리카 스타디움에서 열리는 리가 MX(멕시코) 올스타팀과의 MLS 올스타전 경기를 앞두고 있다.

선발 명단에 손흥민이 이름을 올렸다. MLS 올스타팀은 4-3-3 포메이션으로 나섰다. 최전방에 손흥민(LAFC)을 필두로 줄리안 홀(뉴욕), 필리프 싱케르나겔(시카고)가 나서고, 중원은 카를레스 힐(뉴잉글랜드), 하니 무크타르(내슈빌), 야닉 브라이트(마이애미)가 구성한다. 수비진은 스티븐 모레이라(콜럼버스), 루카스 헤링턴(콜로라도), 팀 림(샬럿), 앤서니 마카니치(미네소타)가 구축한다. 골문은 맷 프리즈(뉴욕시티)가 지킨다. 토마스 물러(밴쿠버)는 벤치에서 출발한다.

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손흥민은 이번 경기가 데뷔 이후 첫 올스타전이다. 손흥민은 지난 29일 경기를 앞두고 "올스타로 선발돼 정말 기쁘다. 모든 선수가 이런 행사에 참여하고 싶어 하잖나"라며 "훌륭한 선수들과 함께할 수 있다는 건 정말 멋진 경험이다. 기대가 크다"고 밝혔다. 올스타전에 함께 뛰는 동료들은 모두가 손흥민과 같은 팀으로 뛰는 것을 반겼다.

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손흥민은 LAFC에서 자신과 함께 '흥부 듀오'로 활약 중인 드니 부앙가가 3년 연속 올스타팀에 선정됐다가 이번에 빠진 데 대해서 "믿기 어려운 일이다. 그는 여기에 있을 자격이 충분하다"며 아쉬움을 드러내기도 했다.

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손흥민은 29일 샬럿의 루이스트 필드에서 열린 '올스타 스킬 챌린지'에도 참여했다. 스킬 챌린지'는 선수들의 다양한 축구 기술을 겨루는 이벤트로 슈팅부터 패싱, 골키퍼 대결, 크로스바 맞추기, 릴레이(드리블·패스·슈팅 등 팀 대결)까지 5개 종목을 치른다. 손흥민은 패싱 챌린지에서 특별 참가자 중 한 명인 미국 영화배우 대니 라미레즈를 꺾었으나 준결승에서 팀 림(샬럿)에게 져 결승 진출에는 실패했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com