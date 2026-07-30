[오피셜]'이호재 공백 채운다' 포항, 원기종 영입..."더 높은 곳을 향해 나가는데 보탬 되겠다"

사진=포항스틸러스

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[스포츠조선 이현석 기자]포항스틸러스가 후반기 전진에 힘을 보탤 공격 자원 영입에 성공했다.

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포항은 30일 '원기종 영입으로 공격진을 보강했다'고 밝혔다. 중앙과 측면을 모두 소화할 수 있는 공격 자원 원기종을 영입하며 공격진 운용의 폭을 넓혔다. 공격 전 지역을 뛸 수 있는 다재다능한 선수다. 중앙 공격수와 세컨드 스트라이커, 윙포워드 모두 소화 가능한 원기종은 건국대를 졸업하고 서울 이랜드 FC에 입단했다. 이후 대전과 경남, 김천을 거치며 K리그 통산 178경기에서 40골 15도움을 기록했다. K리그1과 K리그2에서 경험을 쌓은 원기종은 포항에서 새로운 도전에 나선다.

저돌적인 플레이가 돋보이는 원기종은 빠른 스피드와 양발 드리블을 바탕으로 상대 수비를 흔들며, 연계 능력도 뛰어나다. 공간 활용 능력과 뛰어난 개인 기술을 통해 공격 기회를 만들어내는 능력을 갖췄다. 다양한 공격 포지션을 소화할 수 있는 만큼 포항 공격진에 새로운 활력을 더할 것으로 기대된다.

원기종은 "K리그 명문팀 포항스틸러스에 합류하게 돼 기쁘다. 포항은 팀 분위기와 조직력이 탄탄한 팀으로 알고 있어 새로운 도전을 선택했다"며 "시즌 중간에 합류한 만큼 최대한 빠르게 팀에 녹아들어 포항이 더 높은 곳을 향해 나아가는 데 보탬이 되겠다"고 각오를 밝혔다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com