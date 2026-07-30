"이런 영입 있었나" 둘 합쳐 72살, '영→올드' 거꾸로 가는 첼시의 체질 개선…'BBC 공식 확인' 칼 잡은 알론소, '1990년생 베테랑' 웰백→헨더슨 쌍끌이 수혈

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English Premier League football club Chelsea's team Manager Xabi Alonso speaks during a press conference in Sydney on July 27, 2026. (Photo by DAVID GRAY / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --

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[스포츠조선 김성원 기자]첼시의 1990년생 '베테랑 듀오' 영입이 현실이 됐다.

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대니 웰백과 조던 헨더슨이 첼시에 둥지를 튼다. 영국의 'BBC'는 29일(이하 한국시각) '첼시는 웰백 영입에 합의했으며, 헨더슨은 첼시 이적을 위해 브렌트포드와 계약을 해지했다'고 보도했다.

헨더슨은 브렌트포드와 2027년까지 계약돼 있었지만, 브렌트포드는 상호 합의 하에 계약을 해지했다. 웰백은 첼시와 2년 계약에 합의했다. 브라이턴은 웰백에게 첼시 이적을 위한 메디컬 테스트를 허락했다.

'더선'도 '첼시는 프리미어리그 베테랑인 대니 웰백과 헨더슨을 동시에 영입하기 위한 이적 조건에 합의했다'고 전했다. 두 선수의 나이를 합치면 72세다. 이례적인 결정이다.

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첼시는 이번 여름이적시장에서 애스턴 빌라에서 활약한 잉글랜드 국가대표 모건 로저스를 수혈했다. 이적료는 무려 1억1700만파운드(약 2255억원)였다. 첼시는 물론 잉글랜드 선수 최고 몸값이 새롭게 경신됐다.

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그리고 '레버쿠젠의 신화'인 신임 사비 알론소 감독의 눈은 '경험'으로 향했다. 그는 30대 중반인 잉글랜드 국가대표팀의 정신적인 지주 헨더슨과 웰백의 영입으로 전력의 안정화에 방점을 찍었다. '더선'은 최근 '첼시는 프리미어리그에서 쌓은 경험을 중시하는 방향으로 나아가고 있다. 최고 수준에서 활약한 풍부한 경험을 가진 최고의 프로를 영입하기 위해 헨더슨과 웰백을 원하고 있다'고 보도한 바 있다.

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헨더슨은 리버풀에서 492경기에 출전한 전설이다. 최근 막을 내린 북중미월드컵에선 잉글랜드 축구의 새 역사를 쓴 썼다. 부상으로 6분 출전에 그쳤지만 잉글랜드 선수 최초로 4회 월드컵 무대를 밟았다. 리버풀에서 커리어를 마감한 후 사우디아라비아, 네덜란드 리그에서 '외유'를 한 그는 지난 시즌 브렌트포드 둥지를 틀며 잉글랜드 프리미어리그(EPL)로 돌아왔다.

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웰백은 맨유 출신이다. 그는 아스널과 왓포드에서 뛴 후 브라이턴에서 활약했다. 지난 시즌에는 EPL에서 37경기에 출전해 13골을 터트렸다.

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첼시는 수년간 대대적인 투자에도 불구하고 빛을 보지 못했다. 지난 시즌에는 10위에 머물렀다. 알론소 감독은 2026~2027시즌 첼시를 새로운 팀으로 탈바꿈시킨다는 계획으로 팀을 재편하고 있다.

'BBC'는 헨던스과 웰백의 영입에 대해 '지난 두 시즌 동안 프리미어리그에서 가장 어린 선수단을 유지해 온 첼시에 경험을 더하기 위한 알론소 신임 감독의 노력의 일환이다. 첼시가 젊은 선수에 집중하는 탓에 주요 대회에서 우승을 차지하지 못한 것으로 판단했다'고 설명했다.

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스페인 출신인 알론소 감독은 현역 시절 리버풀의 레전드였다. 지도자로 변신한 후에는 레버쿠젠 사령탑으로 2023~2024시즌 바이에른 뮌헨의 왕조를 무너뜨렸다. 독일 분데스리가에서 창단 후 첫 무패 우승(28승6무)을 달성했다. 레버쿠젠의 51경기 무패 신화(42승9무)도 그가 연출한 작품이다.

알론소 감독은 지난해 6월 레알 마드리드의 지휘봉을 잡았다. 계약기간은 3년이었다. 하지만 올해 1월, 7개월 만에 하차했다. 그는 7월 1일 첼시에서 새 도전을 시작했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com