'카자흐스탄 이강인' 나왔다! 亞 역대급 재능 등장에 SNS 대폭발, "좋아요 100만개 쇄도"

사진=더선 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]다스탄 사트파예프의 활약에 칭찬이 쏟아지고 있다.

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영국의 더선은 30일(한국시각) '사트파예프가 프리시즌 경기 시작 7분 만에 득점하자 수천 명의 카자흐스탄 팬들이 첼시의 인스타그램 계정을 습격했다'고 보도했다.

첼시는 28일 호주 시드니의 아코르 스타디움에서 열린 웨스턴 시드니 원더러스와의 프리시즌 경기에서 난타전 끝에 6대4로 승리했다. 선제골의 주인공은 전반 7분만에 득점을 터트린 사트파예프였다. 사트파예프는 문전으로 쇄도하며 공을 잡았고, 골키퍼와 1대1 상황에서 망설임 없이 가까운 쪽 골문을 노리며 골망을 흔들었다.

사진=더선 캡처

경기 후 사비 알론소 첼시 감독은 "득점에 대해 위협적이고, 안쪽을 잘 공략한다. 측면에서 들어와 스트라이커처럼 움직일 수 있는 능력이 뛰어나다. 깊은 인상을 받았다"고 밝혔다.

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사트파예프는 지난해 2월 카자흐스탄의 카이라트 알마티에서 사트파예프 영입에 성공했다. 다만 사트파예프가 만 18세 이하였기에 이적이 공식화되지는 못했다. 이번 프리시즌 투어에서도 사트파예프는 정식 첼시 선수가 아닌 시험 선수 신분으로서 특별 허가를 받아 경기를 뛰고 있다.

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첼시는 영입 당시 무려 400만유로(약 65억원)를 투자했다. 카자흐스탄 리그 역대 최고 이적료였다. 카자흐스탄 역사상 최연소 A대표팀 득점자이기도 사트파예프는 꾸준히 성장세를 보였고, 이번 프리시즌부터 활약과 함께 첼시 생활을 더욱 기대케 했다.

사진=더선 캡처

이번 득점 이후 카자흐스탄 팬들의 반응도 폭발적이었다. 더선은 '첼시의 인스타그램 계정에 카자흐스탄 팬들이 다스탄 사트파예프의 골 장면을 칭찬하는 게시물을 쏟아내고 있으며, 특히 한 게시물은 100만 개 이상의 좋아요를 받았다. 첼시의 인스타그램 게시물은 100만 개 이상의 좋아요와 35만 9300개의 댓글을 받았다'고 밝혔다.

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새로운 중앙 아시아 특급 재능의 등장에 카자흐스탄 팬들이 첼시 SNS를 뒤흔들었다. 사트파예프의 활약이 올 시즌 첼시에서 이어질 수 있을지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com