'3경기 연속골' 손흥민, MLS올스타전 멀티골로 득점포 가동...동점골→3분 만에 역전골까지 폭발(전반 진행 중)

사진=중계화면 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민이 올스타전에서도 득점 감각을 이어갔다.

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미국메이저리그사커(MLS) 올스타팀은 30일 오전 9시(한국시각) 미국 노스캐롤라이나주 샬럿의 뱅크 오브 아메리카 스타디움에서 열린 리가 MX(멕시코) 올스타팀과의 MLS 올스타전 경기에서 손흥민의 동점골로 전반 1-1을 만들었다.

선발 명단에 손흥민이 이름을 올렸다. MLS 올스타팀은 4-3-3 포메이션으로 나섰다. 최전방에 손흥민(LAFC)을 필두로 줄리안 홀(뉴욕), 필리프 싱케르나겔(시카고)가 나서고, 중원은 카를레스 힐(뉴잉글랜드), 하니 무크타르(내슈빌), 야닉 브라이트(마이애미)가 구성했다. 수비진은 스티븐 모레이라(콜럼버스), 루카스 헤링턴(콜로라도), 팀 림(샬럿), 앤서니 마카니치(미네소타)가 구축했다. 골문은 맷 프리즈(뉴욕시티)가 지켰다.

선제골은 리가 MX 올스타에서 먼저 터트렸다. 전반 9분 프리킥 상황에서 문전으로 올라온 날카로운 킥, 이를 먼쪽 골문에서 쇄도한 레이가 헤더로 마무리했다. 공은 프리즈를 맞고 그대로 골문 안으로 들어갔다.

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손흥민이 경기를 원점으로 돌렸다. 전반 21분 박스 좌측을 돌파하며 패스를 받은 손흥민은 골키퍼와 1대1 상황에서 침착하게 구석을 노리며 골망을 흔들었다. 득점 이후 '찰칵 세리머니'로 올스타전의 분위기를 달궜다.

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곧바로 역전골까지 터트렸다. 전반 23분 카를레스 힐이 박스 깊숙한 곳에서 전달한 컷백 패스를 발리 슛으로 마무리하며 상대 허점을 정확히 찔렀다. 득점포를 연이어 가동하며 최근 뜨거웠던 득점 감각을 한껏 뽐냈다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com