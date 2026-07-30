에구머니나! 공공장소서 키스 연발+여성 상의 안에 손풍기…축구사 최악의 바람둥이→지나가는 여성에게까지 눈길

[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드 대표팀으로 뛰었던 저메인 데포가 새로운 연인과 스킨십을 즐겼다. 데포는 바람둥이로 유명한 축구 선수다.
영국 더선은 30일(한국시각) '데포가 메이페어에서 점심 데이트를 즐기던 중 새로운 여성과 다정한 스킨십을 나누는 모습이 포착됐다'고 보도했다.
데포는 워킹 FC 감독 계약이 종료된 뒤 새로운 연인 나딘 라이더와 여러 차례 입맞춤을 하며 식사했다. 무더운 날씨에 라이더의 상의 안으로 휴대용 선풍기를 집어넣는 과감한 모습까지 보였다. 두 사람은 서로 여러 차례 입을 맞추는 등 주변 상황을 신경 쓰지 않는 모습이었다.
데포는 11살 어린 전 연인 패런 톰린과의 관계가 조용히 끝난 뒤 새로운 연애를 시작했다. 매체에 따르면 라이더는 데포와 비슷한 나이대로 알려졌으며, 성인이 된 아들을 두고 있는 것으로 알려졌다. 앞서 데포는 결혼한 지 1년도 안 돼 새로운 여자와 관계를 시작하는 등 바람둥이의 면모를 보여왔다. 그의 사생활이 언론에 오르내릴 때마다 연인은 계속해서 바뀌고 있다. 데포는 이날 식사 중에도 글래머러스한 여성이 앞을 지나가자 눈을 떼지 못하는 모습이었다.
이러한 데포의 문란한 사생활 때문일까. 업무적인 성과도 나오지 않고 있다. 데포는 커리어 첫 감독직으로 워킹 FC를 맡았는데 4개월 만에 상호합의하에 결별했다.
데포는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "최근 논의를 거친 끝에 워킹의 감독직을 상호 합의하에 내려놓기로 했다"며 "안타깝게도 여러 상황으로 인해 이 직책을 계속 수행하는 것이 불가능해졌다"고 밝혔다. 이어 "워킹에서의 시간은 감독으로서 저에게 많은 것을 깨닫게 해준 경험이었다"며 "앞으로 맞이할 다음 도전을 위해 분명히 나를 더욱 강하게 만들줬다"고 덧붙였다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com