에구머니나! 공공장소서 키스 연발+여성 상의 안에 손풍기…축구사 최악의 바람둥이→지나가는 여성에게까지 눈길

저메인 데포(오른쪽)와 연인 나딘 라이더. 사진=더선

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]잉글랜드 대표팀으로 뛰었던 저메인 데포가 새로운 연인과 스킨십을 즐겼다. 데포는 바람둥이로 유명한 축구 선수다.

Advertisement

영국 더선은 30일(한국시각) '데포가 메이페어에서 점심 데이트를 즐기던 중 새로운 여성과 다정한 스킨십을 나누는 모습이 포착됐다'고 보도했다.

데포는 워킹 FC 감독 계약이 종료된 뒤 새로운 연인 나딘 라이더와 여러 차례 입맞춤을 하며 식사했다. 무더운 날씨에 라이더의 상의 안으로 휴대용 선풍기를 집어넣는 과감한 모습까지 보였다. 두 사람은 서로 여러 차례 입을 맞추는 등 주변 상황을 신경 쓰지 않는 모습이었다.

데포는 11살 어린 전 연인 패런 톰린과의 관계가 조용히 끝난 뒤 새로운 연애를 시작했다. 매체에 따르면 라이더는 데포와 비슷한 나이대로 알려졌으며, 성인이 된 아들을 두고 있는 것으로 알려졌다. 앞서 데포는 결혼한 지 1년도 안 돼 새로운 여자와 관계를 시작하는 등 바람둥이의 면모를 보여왔다. 그의 사생활이 언론에 오르내릴 때마다 연인은 계속해서 바뀌고 있다. 데포는 이날 식사 중에도 글래머러스한 여성이 앞을 지나가자 눈을 떼지 못하는 모습이었다.

사진=더선

Advertisement

이러한 데포의 문란한 사생활 때문일까. 업무적인 성과도 나오지 않고 있다. 데포는 커리어 첫 감독직으로 워킹 FC를 맡았는데 4개월 만에 상호합의하에 결별했다.

Advertisement

데포는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "최근 논의를 거친 끝에 워킹의 감독직을 상호 합의하에 내려놓기로 했다"며 "안타깝게도 여러 상황으로 인해 이 직책을 계속 수행하는 것이 불가능해졌다"고 밝혔다. 이어 "워킹에서의 시간은 감독으로서 저에게 많은 것을 깨닫게 해준 경험이었다"며 "앞으로 맞이할 다음 도전을 위해 분명히 나를 더욱 강하게 만들줬다"고 덧붙였다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com