'주장 완장차고 올스타전' 손흥민 35분 뛰고 멀티골...MLS 올스타, 리가 MX 올스타 상대로 3-1 리드[MLS 올스타전 전반 리뷰]

사진=MLS SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 활약과 함께 미국 메이저리그사커(MLS) 올스타팀이 전반을 리드했다.

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MLS 올스타팀은 30일 오전 9시(한국시각) 미국 노스캐롤라이나주 샬럿의 뱅크 오브 아메리카 스타디움에서 열린 리가 MX(멕시코) 올스타팀과의 MLS 올스타전 경기에서 전반 3-1로 마쳤다.

선발 명단에 손흥민이 이름을 올렸다. MLS 올스타팀은 4-3-3 포메이션으로 나섰다. 최전방에 손흥민(LAFC)을 필두로 줄리안 홀(뉴욕), 필리프 싱케르나겔(시카고)가 나서고, 중원은 카를레스 힐(뉴잉글랜드), 하니 무크타르(내슈빌), 야닉 브라이트(마이애미)가 구성했다. 수비진은 스티븐 모레이라(콜럼버스), 루카스 헤링턴(콜로라도), 팀 림(샬럿), 앤서니 마카니치(미네소타)가 구축했다. 골문은 맷 프리즈(뉴욕시티)가 지켰다.

사진=MLS SNS 캡처

손흥민은 이번 경기가 데뷔 이후 첫 올스타전이었다. 손흥민은 지난 29일 경기를 앞두고 "올스타로 선발돼 정말 기쁘다. 모든 선수가 이런 행사에 참여하고 싶어 하잖나"라며 "훌륭한 선수들과 함께할 수 있다는 건 정말 멋진 경험이다. 기대가 크다"고 밝혔다. 올스타전에 함께 뛰는 동료들은 모두가 손흥민과 같은 팀으로 뛰는 것을 반겼다.

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아쉽게도 기대를 모았던 리오넬 메시와의 호흡은 이뤄지지 못했다. MLS는 MLS 선수 협회와 북중미 월드컵에 출전한 선수들이 각자 소속팀과 개별적으로 협의해 휴식, 훈련, 복귀전 일정을 결정하기로 했으며, 이에 메시가 불참하게 됐다고 알렸다. 대신 손흥민은 팀 내 최고 스타로서 주장 완장을 차고 선발 출전했다.

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리가 MX 올스타팀도 4-3-3 포메이션으로 맞섰다. 알렉세이 도밍게스, 로버트 모랄레스, 후안 브루네타, 에릭 리라, 루이스 가브리엘 레이, 엘리아스 몬티엘, 헤수스 가야르도, 헤수스 가르자, 브루노 멘데스, 윌러 디타, 카를로스 아세베도가 선발 명단에 올랐다.

사진=MLS SNS 캡처

손흥민은 경기 시작부터 최전방부터 하프라인까지 분주하게 움직이며, 팀을 이끌었다. 첫 슈팅도 이른 시점에 나왔다. 전반 2분 코너킥 상황에서 박스 장면에 위치했던 손흥민이 패스를 받았다. 곧바로 슈팅으로 이어갔지만, 힘이 제대로 실리지 않으며 수비에 걸렸다.

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선제골은 리가 MX 올스타에서 먼저 터트렸다. 전반 9분 프리킥 상황에서 문전으로 올라온 날카로운 킥, 이를 먼쪽 골문에서 쇄도한 레이가 헤더로 마무리했다. 공은 프리즈를 맞고 그대로 골문 안으로 들어갔다.

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손흥민은 계속해서 기회를 노렸다. 전반 18분 역습 상황 손흥민은 좌측을 쇄도한 후 박스 중앙으로 향했다. 공격 과정에서 수비에 막혔지만, 튕겨 나온 공이 손흥민 앞으로 향했다. 이를 마무리한 손흥민의 슈팅은 선방에 막혔다. 손흥민은 전반 19분에도 우측에서 모레이라의 패스를 골문 구석을 노리는 슈팅으로 마무리했으나, 상대 선방에 막히며 고개를 숙였다.

손흥민은 경기를 원점으로 돌렸다. 전반 21분 박스 좌측을 돌파하며 패스를 받은 손흥민은 골키퍼와 1대1 상황에서 침착하게 구석을 노리며 골망을 흔들었다. 득점 이후 '찰칵 세리머니'로 올스타전의 분위기를 달궜다.

사진=MLS SNS 캡처

곧바로 역전골까지 터트렸다. 전반 23분 카를레스 힐이 박스 깊숙한 곳에서 전달한 컷백 패스를 발리 슛으로 마무리하며 상대 허점을 정확히 찔렀다. 득점포를 연이어 가동하며 최근 뜨거웠던 득점 감각을 한껏 뽐냈다.

손흥민은 전반 35분 만에 애슐리 웨스트우스와 교체되며 벤치로 들어갔다. 손흥민은 벤치에서 진행한 인터뷰에서 "놀랍다. 놀라운 선수들과 함께 뛰기에 내가 많은 것을 할 필요가 없었다"고 소감을 밝혔다.

MLS 올스타는 격차를 벌렸다. 전반 42분 수비에 튕겨 나온 공을 교체 투입된 샘 서리지가 박스 안에서 강력한 슈팅으로 마무리하며 추가 득점을 터트렸다.

전반은 MLS 올스타의 3-1 리드로 마무리됐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com