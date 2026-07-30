이재정 문체위원장 "축구대표팀 성적 부진 따지는 자리 아냐...미래를 위해 모인 것"[국회 청문회 live]

정몽규-홍명보, 대한축구협회 청문회 출석

유승민 대한체육회장, 김대현 문체부 차관, 최휘영 장관, 정몽규 전 KFA 회장, 홍명보 전 A대표팀 감독(왼쪽부터)이 30일 국회 문체위 대한축구협회 현안 관련 청문회 시작 전 문체위원들과 인사를 나누고 있다. 전영지 기자

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[스포츠조선 전영지 기자]국회 문화체육관광위원회(이하 문체위)의 대한축구협회 현안 관련 청문회가 30일 열렸다.

이재정 국회 문체위원장은 청문회를 앞두고 모두 발언으로 청문회의 취지를 전달했다. 이 위원장은 "축구는 국민 스포츠로 국민적인 사랑을 받아왔지만 최근 감독 선임 과정, 운영 공정성과 투명성에 대한 의혹 제기가 있었다"면서 "국민적 우려와 비판이 계속되고 있다"고 말했다. "이번 청문회를 통해 제기된 의혹에 대한 점검뿐 아니라 앞으로 축구협회가 어떤 방식으로 운영돼야 하는지 지혜를 모색하는 자리가 될 것"이라면서 "일부에서 우려하시는 것처럼 이 자리는 축구 국가대표팀의 성적 부진 따지는 자리가 아니다. 그것은 국회가 관여할 필요 없다"면서 "미래를 위해 모였다. 국민이 신뢰하는 방식으로 방안을 모색하는 자리다. 투명성을 높이는 실효적 방안을 마련하겠다. 위원님들도 지엽적 지적이나 공방보다 제도를 위해 필요한 진실을 확인하되 큰그림의 시작점이 되게 해달라"고 당부했다.

이어 이 위원장은 불출석한 일부 증인과 참고인에 대한 경고의 메시지를 전했다. "문체위는 증인 15명, 참고인 13명 출석을 요구했다. 9명의 참고인이 불출석 사유서를 제출하고 출석하지 않았다"면서 "일부 참고인은 국민 눈높이에서 납득하기 어려운 개인사정 등 불출석 사유를 밝혔다. 유감스럽다. 법적 책임은 없지만 국회의원의 요구가 아니라 국민의 요구에 성실하게 응답하는 게 마땅하다"고 목소리를 높였다. "국민적 관심이큰 사안에서 사회적 책임을 못한 것에 대한 국민의 실망이 크다. 이번 청문회를 외면했다고 해서 책임에서 자유로울 수 없단 점 말씀드린다. 향후 국감에서 다시 호출할 수 있다"고 경고의 메시지를 전했다.

국회 문화체육관광위, 축구협회 청문회 실시의 건 처리

인사 나누는 이재정 문체위원장과 조은희 국민의힘 간사

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이어 조은희 국민의힘 간사 역시 불출석 증인과 참고인을 직격했다. "이임생 전 대한체육회 기술이사는 홍감독의 깜깜이 면접을 주도했다. 감독 추천 권한이 없음에도 감독 선임을 진행한 당사자"라면서 "오늘 해외로 가고 나오지 않았다. 또 박지성, 이영표 K-축구 혁신위원들을 향해 '축구 행정 뭘 아느냐'라고 말했던 서강일 전북 축구협회장도 나오지 않았다. 백현석 부산축구협회장도 유기 동물 돌봄을 이유로 나오지 않았다. '반쪽짜리' '맹탕' '꼬리 자르기' 청문회가 된다"고 말했다.

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한편 문체위는 축구 국가대표팀의 북중미월드컵 32강 탈락 후 여론의 뭇매 속에 대한축구협회의 운영 전반의 문제점을 살피고자 이번 청문회 개최를 의결했다. 지난 23일, 국민의 힘이 상임위에 합류하며 22대 하반기 새 문체위 구성이 완료됐다. 더불어민주당은 이재정 문체위원장, 이정문 간사, 노종면, 임오경, 정준호, 조계원, 진선미, 최민희 위원, 국민의 힘은 조은희 간사, 김석기, 김승수, 배현진, 윤용근, 정연욱 위원으로 구성됐다. 2년 전 국감 때와 비교하면 임오경, 조계원, 김승수, 배현진, 정연욱 위원 외엔 모두 새 얼굴이다. 문체위 구성 후 첫 청문회인 만큼 여야 의원들의 의욕에 찬 질의가 쏟아질 예정. 감독 선임 과정, 축구협회 행정 난맥상, 월드컵 부진 원인 등에 대한 십자포화가 예상되는 가운데 정몽규 전 대한축구협회장과 홍명보 전 감독, 이용수 회장 직무대행, 김승희 전무이사, 김병지 부회장, 김정배 전 부회장, 문진희 심판위원장 등 증인 15명이 채택됐고, 이중 이임생 전 협회 기술총괄이사(캄보디아 나가월드 테크니컬 디렉터)와 박항서 전 부회장(태국 깐짜나부리 파워 FC 감독)이 불출석 사유서를 냈다. 출석 의무가 없는 참고인엔 박지성 K-축구 혁신위 공동위원장, 이영표, 박주호 위원 등 13명이 채택됐고 무려 9명이 불출석사유서를 냈다. 유승민 대한체육회장, 박지영 전 스포츠윤리센터 이사장, 김대희 부경대 교수(K-축구 혁신위원), 박동희 기자 등 4명만 출석했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com