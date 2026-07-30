'청문회 참석' 정몽규 전 회장→홍명보 전 감독 "국민께 죄송하다는 말씀 드린다" 고개 숙였다[청문회 live]

사진=연합뉴스

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[국회=스포츠조선 김가을 기자]"국민들의 부응에 미치지 못한 점에 대해 먼저 죄송하다는 말씀 드린다."

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정몽규 전 대한축구협회장과 홍명보 전 국가대표팀 감독이 나란히 고개를 숙였다.

30일 국회 문화체육관광위원회는 대한축구협회(KFA) 청문회를 진행했다. 문체위는 2026년 북중미월드컵 조별리그 탈락 후 여론의 뭇매 속에 KFA 운영 전반의 문제점을 살피고자 청문회 개최를 의결했다.

이 자리에는 정몽규 전 KFA 회장, 홍명보 전 감독, 이용수 회장 직무대행, 김승희 전무이사, 김병지 부회장, 김정배 전 부회장, 문진희 심판위원장 등 증인 15명 중 13명이 참석했다. 이임생 전 기술총괄이사와 박항서 전 부회장이 불출석 사유서를 냈다. 출석 의무가 없는 참고인엔 박지성 K-축구 혁신위 공동위원장, 이영표, 박주호 위원 등 13명이 채택됐지만 9명이 불출석 사유서를 냈다.

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이 자리에 참석한 정 회장은 김석기 의원의 심경을 묻는 질문에 "먼저 재임기간 동안 한국 축구 발전을 위해 최대한 노력했으나 논란, 월드컵 결과 미흡에 죄송하게 생각한다. 축구협회장으로서 책임을 통감하고 국민과 축구팬 기대에 미치지 못한 것에 대해 송구스럽게 생각한다. 경영인으로 집중하고 사회에 기여하며 살겠습니다. 경청하고 성실하게 답변 드리도록 하겠다"고 말했다.

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홍 감독 역시 "북중미월드컵 결과에 대해서 국민들의 부응에 미치지 못한 점에 대해 먼저 죄송하다는 말씀 드린다. 대표팀에 보내주신 기대에 부응하지 못한 책임을 무겁게 받아들인다. 있는 그대로 말씀 드리겠다. 어려운 상황에도 끝까지 뛰어준 선수들에게 미안함과 고마움을 전하고 싶다. 선수들의 노력에 결과로 보답하지 못한 점을 무겁게 생각한다. 국민을 대신해 묻고 답하는 이 뜻도 무겁게 받아들인다. 질문 잘 듣고 성실히 답변하겠다"고 사과했다.

국회=김가을 기자 epi17@sportschosun.com