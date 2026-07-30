[오피셜]韓 축구 유럽파 공격수 탄생 호재! 포항에서 피어나, 마침내 獨 무대까지...이호재, 다름슈타트 이적 확정

사진=다름슈타트 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]K리그 최고의 공격수 이호재가 유럽 무대로 향했다.

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SV다름슈타트는 29일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 이호재 영입을 공식 발표했다. 다름슈타트는 '이호재가 대한민국 1부 리그 포항 스틸러스를 떠나 다름슈타트로 이적한다'고 밝혔다. 등번호는 9번 이호재는 다름슈타트 최전방에서 활약할 예정이다.

이호재는 "독일에서 커리어를 이어갈 기회가 생겼을 때 곧바로 매력을 느꼈다. 저는 항상 독일 축구를 지켜봐 왔으며, 이제 그 일부가 되어 위대한 전통을 가진 구단과 계약하게 되어 매우 기쁘다. 앞으로 골로 구단의 신뢰에 보답하는 것이 저의 큰 동기부여가 될 것이며, 하루빨리 다름슈타트 유니폼을 입고 경기에 나서고 싶다"며 입단 소감을 전했다.

사진=다름슈타트 SNS 캡처

2021시즌 포항 스틸러스에 입단해 데뷔 첫해부터 탁월한 신체 조건과 슈팅 능력으로 관심을 모았던 이호재는 2024시즌 27경기에서 9골-5도움을 기록해 본격적인 활약을 예고했다. 부상으로 시즌을 일찍 마무리했음에도 이호재에 대한 기대치가 높았다. 부상에서 돌아온 2025시즌은 더욱 뜨거웠다. 40경기 17골로 활약했다.

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올 시즌도 리그 20경기에서 8골로 득점 상위권에 올랐고, 다름슈타트의 관심을 받으며 팀을 떠나게 됐다. 1m93-89kg의 압도적 피지컬을 지닌 이호재는 힘과 높이를 앞세운 강력한 포스트 플레이와 탁월한 슈팅력이 돋보인다. 전방에서 보여주는 연계와 압박도 뛰어나다. K리그1에서는 꾸준히 성장세를 보였고, 지난해에는 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십 명단에 이름을 올려 대표팀 공격수로도 활약한 바 있다.

사진=다름슈타트 SNS 캡처

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다름슈타트는 한국과 인연이 많은 클럽이다. '차붐' 차범근 전 수원 감독이 독일에 진출해 처음으로 뛴 클럽이 다름슈타트다. 이후 김진국, 김민혜 등이 뛰었고, 최근 들어서도 지동원과 백승호가 활약했다. 이호재는 다름슈타트의 역대 여섯번째 한국인 선수가 됐다.

다름슈타트에서의 활약은 향후 도약에도 큰 기대감을 수 있다. 다름슈타트의 주전 공격수였던 이삭 린드버그는 58경기 31골 활약과 함께 올여름 묀헨글라트바흐로 이적했다. 이호재 또한 다름슈타트에서 활약한다면 빅리그 도약을 꿈꿀 수 있다. 경쟁자는 핀 라켄마허다. 두 시즌 동안 2골을 넣은 공격수로, 이호재와 자리를 두고 선의의 경쟁을 벌일 예정이다.

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이호재는 구단 인터뷰를 통해서도 "팀의 승리를 위해 최대한 많은 골을 넣는 것이 목표다"며 "내 두 번째 팀이자, 독일에서의 첫 팀이다. 팀원들을 만날 생각이 설레고 기대가 된다. 팀에 빨리 적응할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com